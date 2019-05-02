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День матери в Украине: дата, история и значение праздника

Узнайте, какого числа День матери отмечается в Украине и мире в 2019 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:17
День матери в Украине
День матери в Украине
Фото: Pixabay

Близится светлый и радостный праздник – День матери. Украина, как и многие страны мира, отмечают его в середине мая. Что это за праздник, какова его история, когда День матери отмечается в Украине и мире, и какая дата для 2019 года, узнайте в нашей статье.

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Когда отмечают День матери в 2019 году

День матери Украина в 2019 году отмечает во второе воскресенье мая. Происходит это, согласно Указу Президента Украины от 10 мая 1999 года № 489/99.

День матери в Украине в 2019 году приходится на воскресенье, 12 мая.

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День матери в Украине и мире: значение праздника

Всемирный День матери — это международный праздник, созданный в честь всех матерей, и тех, кто родил детей, и тех, кто только собирается стать мамой.

Потенциально каждая женщина является матерью, потому что главное предназначение женщины на земле – родить, вырастить и воспитать детей, быть для них самым родным и близким человеком от момента рождения и до самых последних дней.

У всех людей есть возможность в течение жизни иметь по несколько родственников: мужей, жен, детей, братьев и сестер. Даже бабушек с дедушками у нас по двое. Но вот мама – одна единственная на всю жизнь, самый родной и близкий человек, который дал жизнь своему ребенку.

День матери: история праздника

Вообще чествование женщины-матери имеет многолетнюю историю. Уже лет 200 назад жители Великобритании отмечали во второе воскресенье Великого поста "Материнское воскресенье" в честь всех матерей в мире.

А в Америке на официальном уровне День матери был признан более сотни лет назад. И все благодаря жительнице Филадельфии Анне Джервис. Эта женщина предложила раз в год проводить чествованию матерей. Инициативу подхватили остальные штаты Америки и другие государства.

В наше время материнский праздник отмечают в более чем 50 странах мира. Во многих из них даты не совпадают и приходятся на разные дни. К примеру, День матери в Украине, как и в большинстве государств, отмечается во второе воскресенье мая, в Беларуси – 14 октября, в России – в последнее воскресенье ноября, в Грузии – 3 марта, в Польше – 26 мая, а во многих ближневосточных странах – 21 марта.

Напомним, ранее мы публиковали цитаты знаменитых мам о детях и материнстве.

Смотрите видео о том, как многодетная мама справляется с 14 детьми:

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