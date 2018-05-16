День Мавра 16 мая: что обязательно нужно сделать сегодня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 мая в истории

Сегодня – 16 мая. Фото: pixabay

Сегодня 136-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 229 дней. Именинники – Викентий, Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Феодосий. Международный день памяти людей, умерших от СПИДа.

16 мая также отмечается Международный день биографов, который празднуют авторы жизнеописаний известных исторических личностей, а также особенностей, нравов и обычаев людей, живших в той или иной эпохе. Также на 16 мая 2018 года приходится начало месяца Рамадан у мусульман. Подразумевается соблюдение строгого поста в светлое время суток в течение всего месяца.

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В народе 16 мая отмечается Мавра Рассадница. В этот день занимались рассадой капусты и других овощей, варили щи из молодой зелени. Также считалось, что на Мавру коровы дают самое вкусное молоко.

Интересные события в истории 16 мая

В 1648 году Богдан Хмельницкий одержал победу над войсками Речи Посполитой под Желтыми Водами.

В 1744 году по указу царицы Елизаветы Петровны в России была отменена смертная казнь.

В 1863 году началось строительство Одесской железной дороги. В 1929 году состоялась первая церемония вручения кинопремий "Оскар" в Голливуде.

В 2004 году украинская певица Руслана получила I место в конкурсе "Евровидение".

16 мая: в этот день родились

1910 — Ольга Берггольц (ум. 1975), советская писательница, поэтесса, лауреат Сталинской премии СССР.

1944 — Дэнни Трехо, американский актер мексиканского происхождения.

1953 — Пирс Броснан, ирландский киноактер.

1955 — Ольга Корбут, советская гимнастка, олимпийская чемпионка (1972, 1976).

1957 — Юрий Шевчук, российский певец, музыкант, поэт, композитор и продюсер, бессменный лидер группы "ДДТ".

1966 — Джанет Джексон, американская поп-певица и актриса, сестра Майкла Джексона.

1986 — Меган Фокс, американская актриса и фотомодель.

Напомним, какого числа Троица в 2018 году.