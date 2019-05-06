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День независимости Израиля 2019: поздравления с праздником

Узнайте, когда отмечается День независимости в Израиле 2019, и поздравьте друзей с праздником

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:26
День независимости Израиля
День независимости Израиля
Фото: Pixabay

Близится День независимости Израиля 2019, который наступит вечером 8 мая и продлится до 9 мая. Это главный государственный праздник Израиля, установленный в честь провозглашения Государства Израиль в 1948 году.

Примечательно, что этот праздник ежегодно приходится на разные дни, причем, традиционно это должен быть вторник, среда или четверг, ближайшие к 5 ияра, но ни в коем случае не должен выпадать на воскресенье. Так, День независимости Израиля 2020 года приходится на понедельник, 29 апреля.

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Красивые поздравления с Днем независимости Израиля в стихах

***

Веселись, Израиль, процветай,
Пусть счастливым будет твой народ,
Независим ты теперь, не забывай,
Гордой поступью всегда иди вперед!

Пусть разгонит ветер над тобой,
Тучи грозовые, черные, как ночь,
Пожелаю мир вам, радость и покой,
Беды и печали пусть уходят прочь!

Прикольные поздравления с Днем независимости Израиля в прозе

***

Да здравствует вольный и свободный израильский народ! Желаю процветания, здоровья, крепкого духа и позитивного настроения богатому и мудрому Израилю! Пусть семьи ваши всегда будут сплоченными, столы — полными, праздники — веселыми, соседи — отзывчивыми, а друзья — искренними!

День независимости 2019: добрые поздравления израильтянам

***

С Днем независимости я
Спешу поздравить всю державу,
Пускай Израиль процветает,
Ведь горя выпало немало.

Желаю мира и достатка,
Свобод и прав, добра, удачи,
Под небом мирным пусть легко
Судьбы решаются задачи.

Лучшие поздравления с Днем независимости Израиля в прозе

***

Поздравляю с Днем независимости Израиля и хочу пожелать, чтобы в стране был мир и процветание, чтобы израильский народ жил счастливо, безбедно и весело. Израиль так долго шел к своей свободе, и наконец обрел ее, получив гордое название Мединат Исраэль. Пусть сияют ярким светом 12 факелов, символизирующих 12 колен Израилевых. И пусть благодатно звучат слова молитвы "Халель" за счастье и благополучие страны.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2019.

Смотрите видео священного таинства схождения Благодатного огня:


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