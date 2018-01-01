День Николая Чудотворца 22 мая: приметы и что нельзя делать
Этого святого почитают два раза в году, 19 декабря и 22 мая
Православные украинцы 22 мая отмечают День Николая Чудотворца. Этот святой опекает и помогает всем странникам, тем, кто находится далеко от дома, а также детям.
День Николая Чудотворца отмечается два раза в году: 19 декабря – День Святого Николая, и летом – 22 мая. Весенний праздник имеет множество названий: Николай Чудотворец, Никола летний, Никола вешний, Никола с теплом, Травный день, Никола милостивый, морской.
Что нельзя делать на Николая Чудотворца 22 мая
- Также нельзя не стричься на Николая Чудотворца.
- В этот день был запрет брать в руки ножницы.
- На Николая нельзя отказывать никому, кто попросит вас о помощи, иначе за отказ помочь нуждающимся 7 лет семья будет терпеть нищету и бедствия.
- Ко дню Святого Николая нельзя держать долг, иначе не будет финансовой удачи весь год. Лучше раздать долги до праздника.
Приметы праздника 22 мая
- Если на Николая идет дождь, будет хороший урожай.
- Утренняя роса на Николая считается целебной, ею стараются умыться для красоты и здоровья, походить по траве босиком.
- Издавна считается, что Святой Николай покровительствует влюбленным, поэтому молодожены и те, кто собирался играть свадьбу просили защиты и помощи у святого.
- В праздник летнего Николая все старались одеться в новую праздничную одежду, чтобы уважить Николая Угодника. Они знали, что этот святой больше всех приближен к Господу и может исполнять просьбы людей.
- В этот религиозный праздник можно работать: по дому, по хозяйству, в саду и огороде. Поэтому хозяйки в этот день старались навести и порядок в доме, так как святой не любит беспорядка.
Напомним, какого числа Троица в 2018 году.
Еще несколько материалов по теме:Отмечаем День святого Валентина: полный гид по празднику Троица 2018: украинцев ждут "длинные выходные" Похвала Пресвятой Богородицы 24 марта: подробности о празднике
Источник: "Сегодня"