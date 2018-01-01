День Николая Чудотворца 22 мая: приметы и что нельзя делать

Этого святого почитают два раза в году, 19 декабря и 22 мая

День Николая Чудотворца 22 мая. Фото: Getty

Православные украинцы 22 мая отмечают День Николая Чудотворца. Этот святой опекает и помогает всем странникам, тем, кто находится далеко от дома, а также детям.

День Николая Чудотворца отмечается два раза в году: 19 декабря – День Святого Николая, и летом – 22 мая. Весенний праздник имеет множество названий: Николай Чудотворец, Никола летний, Никола вешний, Никола с теплом, Травный день, Никола милостивый, морской.

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Что нельзя делать на Николая Чудотворца 22 мая

Также нельзя не стричься на Николая Чудотворца.

В этот день был запрет брать в руки ножницы.

На Николая нельзя отказывать никому, кто попросит вас о помощи, иначе за отказ помочь нуждающимся 7 лет семья будет терпеть нищету и бедствия.

Ко дню Святого Николая нельзя держать долг, иначе не будет финансовой удачи весь год. Лучше раздать долги до праздника.

Приметы праздника 22 мая

Если на Николая идет дождь, будет хороший урожай.

Утренняя роса на Николая считается целебной, ею стараются умыться для красоты и здоровья, походить по траве босиком.

Издавна считается, что Святой Николай покровительствует влюбленным, поэтому молодожены и те, кто собирался играть свадьбу просили защиты и помощи у святого.

В праздник летнего Николая все старались одеться в новую праздничную одежду, чтобы уважить Николая Угодника. Они знали, что этот святой больше всех приближен к Господу и может исполнять просьбы людей.

В этот религиозный праздник можно работать: по дому, по хозяйству, в саду и огороде. Поэтому хозяйки в этот день старались навести и порядок в доме, так как святой не любит беспорядка.

Напомним, какого числа Троица в 2018 году.