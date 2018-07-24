День Ольги – история праздника, поздравления с днем ангела и открытки

Сегодня, 24 июля, Ольги празднуют свои именины

День Ольги - поздравления с именинами. Фото: www.pexels.com

По церковному календарю 24 июля – день памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги, это день ее смерти. Вдова великого князя Киевского Игоря правила Киевской Русью с 945 до 960 года в качестве регентши при малолетнем сыне Святославе. Ее почитают как святую – она стала воздвигать первые христианские храмы на Руси, а сама приняла крещение в 954 году.

В день Ольги принято молиться об утешении вдов. Святая Ольга также помогает уберечь себя и дорогих людей от беды, удачно выйти замуж.

Помимо 24 июля Оли также празднуют свои именины 10 февраля, 6 и 14 марта, а также 17 июля и 23 ноября. Также 24 июля именины отмечают Аркадий и Елена.

Поздравления с Днем Ольги в стихах

С именинами, Оленька! От всей души хочу пожелать тебе быть:

О — обворожительной, очаровательной, ошеломительно красивой,

Л — любимой, лучезарной, ласковой,

Я — яркой звездочкой, ясным солнышком, ягодкой-малинкой.

***

Красавица Ольга ко всем благосклонна,

Умна и практична, и знает, как жить,

Мы рады поздравить ее, и желаем,

Лишь только улыбку и радость дарить!

***

Все сердца мужчин до боли,

Покоряет наша Оля.

Обаянием чарует,

И улыбкой околдует.

Пожелать тебе, принцесса,

Мы хотим процентов двести,

Счастья женского большого,

Как кольца — так золотого,

Если камни — то бриллианты.

Чтоб сказали хироманты,

Что отмечена рука,

Знаком счастья и добра.

***

Все, о чем ты думала, мечтала,

Все, о чем ты грезила в тиши,

Сегодня все реальным стало -

Протяни же руки и возьми.

Будь смелее, действуй без опаски,

Не гляди на мнение других.

Мир раскрашен в радужные краски,

И счастливой отражаешься ты в них.

Ты прекрасна, Ольга, без сомнения,

Вся вселенная лежит у ног твоих.

В этот день, в твой праздник

Всё прекрасней ты в мечтах своих!

Поздравления с Днем Ольги в открытках

День Ольги - поздравления в картинках соцсети День Ольги - поздравления в картинках соцсети День Ольги - поздравления в картинках соцсети День Ольги - поздравления в картинках соцсети День Ольги - поздравления в картинках соцсети День Ольги - поздравления в картинках соцсети 1/6

Напомним, что мы рассказываем про главные праздники и события лета. Среди них - Петра и Павла 2018, Ивана Купала 2018 – приметы, традиции и обряды