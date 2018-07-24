День Ольги – история праздника, поздравления с днем ангела и открытки
Сегодня, 24 июля, Ольги празднуют свои именины
По церковному календарю 24 июля – день памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги, это день ее смерти. Вдова великого князя Киевского Игоря правила Киевской Русью с 945 до 960 года в качестве регентши при малолетнем сыне Святославе. Ее почитают как святую – она стала воздвигать первые христианские храмы на Руси, а сама приняла крещение в 954 году.
В день Ольги принято молиться об утешении вдов. Святая Ольга также помогает уберечь себя и дорогих людей от беды, удачно выйти замуж.
Помимо 24 июля Оли также празднуют свои именины 10 февраля, 6 и 14 марта, а также 17 июля и 23 ноября. Также 24 июля именины отмечают Аркадий и Елена.
Поздравления с Днем Ольги в стихах
С именинами, Оленька! От всей души хочу пожелать тебе быть:
О — обворожительной, очаровательной, ошеломительно красивой,
Л — любимой, лучезарной, ласковой,
Я — яркой звездочкой, ясным солнышком, ягодкой-малинкой.
***
Красавица Ольга ко всем благосклонна,
Умна и практична, и знает, как жить,
Мы рады поздравить ее, и желаем,
Лишь только улыбку и радость дарить!
***
Все сердца мужчин до боли,
Покоряет наша Оля.
Обаянием чарует,
И улыбкой околдует.
Пожелать тебе, принцесса,
Мы хотим процентов двести,
Счастья женского большого,
Как кольца — так золотого,
Если камни — то бриллианты.
Чтоб сказали хироманты,
Что отмечена рука,
Знаком счастья и добра.
***
Все, о чем ты думала, мечтала,
Все, о чем ты грезила в тиши,
Сегодня все реальным стало -
Протяни же руки и возьми.
Будь смелее, действуй без опаски,
Не гляди на мнение других.
Мир раскрашен в радужные краски,
И счастливой отражаешься ты в них.
Ты прекрасна, Ольга, без сомнения,
Вся вселенная лежит у ног твоих.
В этот день, в твой праздник
Всё прекрасней ты в мечтах своих!
Поздравления с Днем Ольги в открытках
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