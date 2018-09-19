День осеннего равноденствия-2018: как привлечь богатство в дом

Есть несколько секретов, как привлечь деньги

День осеннего равноденствия-2018. Фото: pixabay

День осеннего равноденствие в 2018 году выпадает на 23 сентября. Начнется день в 3:54 по киевскому времени. В эти сутки день сравнивается с ночью, а уже на следующие сутки – световой день начинает уменьшаться.

День осеннего равноденствия: как нужно провести 23 сентября

После осеннего равноденствия Солнце восходит южнее востока и заходит южнее запада. Это событие ознаменует начало астрономической осени в северном полушарии Земли и астрономической весны – в южном, которые продлятся до дня зимнего солнцестояния в декабре.

По своим энергетическим свойствам день осеннего равноденствия приравнивают к новолунию. Как и новолуние, День осеннего равноденствия 23 сентября 2018 года подходит для начинаний. Можете смело начинать новые дела, не бояться трудностей, в этот день вам многое будет по плечу.

Во время равноденствия по народным обычаям и приметам принято сжигать мусор и в целом – делать генеральную уборку. В этот период также увеличиваются шансы найти свою любовь. Потому одиноким девушкам рекомендуется класть вторую подушку на кровать, а в ванной оставлять вторую зубную щетку.

Стоит всячески привлекать в свой дом счастье и удачу. Можно помедитировать, тогда все ответы на те вопросы, которые вам актуальны, к вам придут сами.

Как привлечь богатство в день осеннего равноденствия

В старину на день осеннего равноденствия проводили праздник урожая и гуляния, благодаря природу за дары перед холодной зимой. Так что можно, например, испечь круглый яблочный пирог. Это в том числе поможет привлечь деньги в дом.

В день праздника привлечь материальное благополучие можно, если трижды пересчитать все наличные деньги. После этого по традиции нужно сказать "спасибо" Вселенной за имеющиеся сбережения, а затем попросить у нее помощи в дальнейшем. Можно также написать желаемую сумму на листке бумаги, расписав планируемые покупки.

Напомним, что второй Спас – яблочный – мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.

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