День осеннего равноденствия-2018: приметы и суеверия

Узнайте, как правильно провести 23 сентября

23 сентября – День осеннего равноденствия. Фото: pixabay

23 сентября – День осеннего равноденствия-2018. Сайт Сегодня.Lifestyle пишет о главных приметах и суевериях в этот день.

Обычаи и суеверия на День осеннего равноденствия-2018

Во время равноденствия по народным обычаям и приметам принято сжигать мусор и в целом – делать генеральную уборку. В этот период также увеличиваются шансы найти свою любовь. Потому одиноким девушкам рекомендуется класть вторую подушку на кровать, а в ванной оставлять вторую зубную щетку.

В старину на День осеннего равноденствия проводили праздник урожая и гуляния, благодаря природу за дары перед холодной зимой. Опытные хозяева следили за урожаем рябины – если он богат, то осень будет дождливой, а зима – холодной. А вот если на рябине и берегу появилось желтые листья, то зима начнется с ранних заморозков и будет холодной.

Народные приметы на погоду в День осеннего равноденствия

Богатый урожай желудей обещает много снега на Рождество.

Если в сентябре наблюдаются грозы, то осень будет теплой.

Теплая и сухая погода в этот день обещает мягкую зиму.

Если в день осеннего равноденствия улетают журавли и другие птицы – ждите суровой зимы.

Напомним, что второй Спас – яблочный – мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.

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