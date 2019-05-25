День отца: когда отмечается новый праздник в Украине

День отца 2019: узнайте дату и историю нового украинского праздника

День отца Фото: Pixabay

В Украине в 2019 году появился новый государственный праздник – День отца. Что это за дата, какая у него история, когда День отца празднуется в Украине, читайте в нашей статье.

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Когда День отца 2019: дата празднования в Украине

Новый государственный праздник День отца, начиная с 2019 года, будет отмечаться в Украине в третье воскресенье июня. И в нынешнем году эта дата приходится на 16 июня.

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День отца в Украине: история праздника

В 2019 году украинский Кабмин одобрил проект указа президента и, таким образом, утвердил новый официальный праздник – День отца, который отныне будет отмечаться в нашей стране на государственном уровне. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 8 мая.

Праздник был утвержден в нашей стране с целью создания и развития благоприятных условий по укреплению института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитательном процессе детей, а также содействия популяризации семейного образа жизни, формированию ответственного отцовства и материнства.

Ранее в Украине День отца также праздновался, но только на неофициальном уровне в третье воскресенье июня, а также в третье воскресенье сентября.

А появился праздник в Америке в 1909 году. Некая миссис Додд из города Спокан выступила с инициативой создания дня в году, когда бы дети могли выразить благодарность и почитание своим заботливым отцам. Таким образом она увековечила память собственного отца, который, овдовев, сумел воспитать шестерых детей без матери.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2019 года в Украине.

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