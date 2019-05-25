Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

День отца: когда отмечается новый праздник в Украине

День отца 2019: узнайте дату и историю нового украинского праздника

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:01
День отца
День отца
Фото: Pixabay

В Украине в 2019 году появился новый государственный праздник – День отца. Что это за дата, какая у него история, когда День отца празднуется в Украине, читайте в нашей статье.

Где в Украине отдохнуть на выходных – смотрите видео:

Когда День отца 2019: дата празднования в Украине

Новый государственный праздник День отца, начиная с 2019 года, будет отмечаться в Украине в третье воскресенье июня. И в нынешнем году эта дата приходится на 16 июня.

Читайте также
Именины в июне 2019: кто и когда отмечает день ангела

День отца в Украине: история праздника

В 2019 году украинский Кабмин одобрил проект указа президента и, таким образом, утвердил новый официальный праздник – День отца, который отныне будет отмечаться в нашей стране на государственном уровне. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 8 мая.

Праздник был утвержден в нашей стране с целью создания и развития благоприятных условий по укреплению института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитательном процессе детей, а также содействия популяризации семейного образа жизни, формированию ответственного отцовства и материнства.

Ранее в Украине День отца также праздновался, но только на неофициальном уровне в третье воскресенье июня, а также в третье воскресенье сентября.

А появился праздник в Америке в 1909 году. Некая миссис Додд из города Спокан выступила с инициативой создания дня в году, когда бы дети могли выразить благодарность и почитание своим заботливым отцам. Таким образом она увековечила память собственного отца, который, овдовев, сумел воспитать шестерых детей без матери.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2019 года в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Что подарить детям: лучшие идеи для праздника Порошенко подписал указ о праздновании в Украине Дня отца Церковные праздники и посты в июне 2019 по дням
праздник папа отец день отца
Реклама

Новости партнеров

​Люди спасли тонущих слонят: видео
​Люди спасли тонущих слонят: видео
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
"Я нашла свою половинку": Каменских рассказала о своих отношениях
Какой алкоголь сильнее всего «бьёт» по лицу
Какой алкоголь сильнее всего «бьёт» по лицу

Популярные статьи

Сегодня, 11:55Wellness

Как снизить высокое давление: пять эффективных способов

Вчера, 13:04Шоу-бизнес

Экс-жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным: фото

Вчера, 12:14Психология

Гороскоп на июнь 2019 для знака Овен: вы найдете перспективное направление в бизнесе

Вчера, 11:15Wellness

Как похудеть без диеты и упражнений

Вчера, 09:10Стиль

Свадьба Насти Каменских и Потапа: как выглядели звезды на торжестве

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: Тина Кароль посвятила песню молодоженам

Вчера, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбы смогут найти новый источник заработка, а Водолеям нужно уделить время деталям

23 маяWellness

Чем полезны бананы для здоровья

23 маяШоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: смотреть прямую трансляцию

23 маяШоу-бизнес

Настя Каменских показала первые свадебные фото

23 маяFun

23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

23 маяШоу-бизнес

"Евровидение 2019": организаторы изменили результаты голосования

23 маяШоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: подробности

23 маяШоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: реакция звезд

23 маяFun

Отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик: фото

23 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Львов ожидает благоприятный день, а Девам – лучше не перетруждаться

Новости партнеров

Подруга предложила выносить для меня ребенка, — Яна Поплавская
Подруга предложила выносить для меня ребенка, — Яна Поплавская
На Евровидении победила Верка Сердючка: сеть наводнили мемы
На Евровидении победила Верка Сердючка: сеть наводнили мемы
Снова мужчина? Кончита Вурст распрощалась с женским образом
Снова мужчина? Кончита Вурст распрощалась с женским образом
Яєчня смертельно небезпечна для людини: вчені розповіли правду
Яєчня смертельно небезпечна для людини: вчені розповіли правду
Продукт, который резко увеличивает риск рака
Продукт, который резко увеличивает риск рака
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок
5 способів стати душею компанії
5 способів стати душею компанії
Салат
Салат "Царская радость": восхитительный вкус
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь