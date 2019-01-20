День Соборности Украины: что это за праздник

Украинцы 22 января отмечают День Соборности Украины

День Соборности Украины Фото из открытых источников

Украина 22 января отмечает День Соборности. День соборности Украины 2019 – рабочий день и припадает на вторник. Сайт Сегодня.Lifestyle расскажет история праздника Дня Соборности Украины.

День Соборности Украины: история праздника

Ежегодно праздник День Соборности Украины отмечается в годовщину подписания Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской Народной республики 1919 года.

В январе 1918 года была создана Украинская Народная Республика (УНР), а на территориях, входивших в состав Австро-Венгерской империи, была образована Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР). В декабре 1918 года лидеры двух государств в Фастове подписали предобъединительный договор. 22 января 1919 года этот договор, вошедший в историю как Акт злуки – акт объединения украинских земель, был обнародован в Киеве на Софийской площади.

Официальный государственный статус День соборности Украины получил в 1999 году после соответствующего указа президента страны Леонида Кучмы.

Но и до этого украинцы проводили памятные акции в этот день. Самый яркий пример – 21 января 1990 года, когда жители многих населенных пунктов, взявшись за руки, создали живую непрерывную цепь от Киева до Львова.

Напомним, в День соборности Украины, 22 января, в Киеве на мосту Патона пройдет традиционная патриотическая акция, во время которой участники объединят живой цепью два берега Днепра. Начнется мероприятие в 7:45.