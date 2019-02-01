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День сурка 2019: как отмечают в Украине и мире

Когда день сурка отмечают в Украине и как можно предсказать погоду

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:13
Сурок Фото: pixabay
Сурок
Фото: pixabay

2 февраля отмечаем День сурка-2019. Что это за праздник, какие традиции соблюдаются и как отмечают День сурка в Украине и мире, узнайте в нашей статье.

День сурка: дата и значение праздника

Ежегодно 2 февраля во многих странах мира отмечается День сурка. Этот интересный и веселый праздник посвящен предсказанию погоды. По народным наблюдениям, в этот период сурок просыпается от зимней спячки и выбирается из своей норы.

Веселый ритуал пробуждения сурка собирает множество людей, которые наблюдают за его поведением и делают предсказания о погоде на ближайший период.

Если сурок видит свою тень, то пугается и снова прячется в норку. Считается, что в этом случае зима продлится еще долго – целых шесть недель.

Если же день сурка пасмурный, солнца нет, зверек смело вылезает из своего убежища. Это означает, что можно ждать скорого прихода весны.

День сурка: история праздника

Впервые День сурка в далеком 1886 году отпраздновали жители маленького американского городка Панксатони. Там ранним утром 2 февраля из норы извлекли сурка по имени Фил, которого впоследствии нарекли "Большой Фил – провидец из провидцев, мудрец из мудрецов, пророк из пророков". А город Панксатони назвали Всемирным центром погоды.

Считается, что ритуал пробуждения сурка и предсказания погоды берет свое начало с традиций переселенцев из Германии, Пенсильванских голландцев, которые в XVIII веке привезли свои обычаи в Америку из Европы.

Примечательно, что День сурка совпадает с христианским праздником Сретения Господня, который символизирует встречу зимы с весной – кто из них окажется сильнее, тот и будет править миром в ближайшие недели. Ранее Сретение отмечалось 2 февраля по Григорианскому календарю или же 15-го числа по Юлианскому. По погоде на Сретение судили о будущей весне: если этот день солнечный, зима еще будет холодной и долгой.

После выхода на широкие экраны в 1993 году одноименного американского художественного фильма праздник Дня сурка в Панксатони приобрел мировую известность и популярность, дойдя и до Украины.

День сурка в Украине: как отмечается

Издавна украинцы следили за поведением животных в период наступления весны. По народным наблюдениям, сурок просыпался от зимней спячки на день Явдохи, 14 марта. Выйдя из норы и трижды просвистев, он снова переворачивался на другой бок и спал до Благовещения.

В нашей стране тоже есть свои любимцы – предсказатели погоды. Это харьковский Тимка и львовская Маруся. Украинцы любят предсказания, а потому в День сурка не ограничиваются лишь прогнозом погоды. К примеру, в прошлые годы разбуженному животному, вылезшему спросонок из норы, задавали вопросы о безвизе, колебаниях курса доллара, строительстве предприятий и на другие актуальные темы.

Многие люди ждут и надеются на скорейшее потепление. Но с другой стороны, приход аномально ранней весны впоследствии может аукнуться апрельским похолоданием и даже снегом. А потому природу торопить не стоит, и каждый сезон должен начинаться вовремя.

Напомним, ранее мы писали про обрезание Господне: история праздника, традиции, что нельзя делать в этот день. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle рассказал историю праздника Крещение.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

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Источник: Сегодня
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