Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Когда отмечается День святого Николая, и какие интересные традиции связаны с этим праздником

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:16
День святого Николая 2019
День святого Николая 2019
Фото: Depositphotos

День святого Николая Чудотворца ежегодно отмечается в Украине 19 декабря. Этот праздник с нетерпением ждут все дети и даже взрослые, ведь традиционно святой Николай оставляет под подушкой сладости и подарки. Сегодня.Lifestyle расскажет историю праздника Николая Чудотворца, традиции в День святого Николая, а также приметы этого дня.

Смотрите видео о том, что во Львове открылась официальная резиденция Святого Николая:

Читайте также:
Церковные праздники и посты в декабре 2019 по дням

День святого Николая: история праздника

Святой Николай – это историческая личность и годами его жизни считают 270 – 345 гг. н.э. По преданию Николай был единственным сыном богатых и благополучных родителей Феофана и Ноны. Длительное время они были бездетны, однако им удалось вымолить сына у Бога, пообещав посвятить свое дитя религии.

Святой Николай Угодник – икона
Святой Николай Угодник – икона
Фото: Depositphotos

Святой Николай рано осиротел и жил погруженный в мир науки. Имя Николая зафиксировано в списке епископов, участвовавших в первом Вселенском христианском соборе 325 года, который собрал император Константин Великий.

При жизни Николай Угодник совершил множество чудес: избавил от смерти трех оклеветанных военачальников, спас родной город Миры от тяжкого голода, неоднократно спасал бедствующих на суше и на море.

Приметы на День святого Николая

  • В народе считалось, что день Николая ведет с собой и Никольские морозы: "Хвали зиму после Николина дня", "Подошел бы Никола, а уж зима на санках приедет за ним".
  • В праздник Николая Угодника крестьяне складывались, варили пиво, ставили всем миром в церкви свечу и правили молебен о ниспослании всех благ, чтобы в следующем году был урожай на жито и плоды.
  • Также 19 декабря считалось в старину первым днем хлебного торга – "Никольский торг всему указ" или "Цены на хлеб строит Никольский торг".
  • День святого Николая считался последним днем в году, когда необходимо было раздать все долги. Если этого не сделать, то в грядущем году семья будет бедствовать.
  • О том, какая зима будет говорила и погода в День Святого Николая. Если холодно, то и весь сезон будет также, если же тепло, то зима будет ясной и без сильных морозов. Если же до праздника пошел снег, то зима будет холодной, морозной и суровой.
  • Если хозяин дома первым не обойдет свой двор, то в грядущем году будет беда. Поэтому на Николая мужчины старались встать пораньше и обойти весь двор.

Традиции и суеверия в День святого Николая

depositphotos_174131266_m-2015
День святого Николая
Фото: depositphotos.com

У праздника святого Николая есть свои традиции, обычаи и даже своя легенда, согласно которой, Николай Угодник помог бедному отцу выдать свою дочь замуж. Ведь раньше девушка без приданого не считалась завидной невестой. Поэтому ночью святой Николай подкинул через окно в ее комнату кусок золота, чем соединил сердца возлюбленных.

Кроме того, считается, что святой Николай приносил в дома обездоленных теплые вещи, игрушки и еду. Причем делал он это всегда под покровом ночи, чтобы его никто не узнал.

А еще он оказывал покровительство похищенным и погубленным детям. Приятная традиция дарить детям подарки сохранилась и в наши дни. Согласно обычаям, послушные дети находят под подушкой сладости, а вредные – уголек.

Святого Николая часто изображают в облике седовласого старца, пришедшего с небес с множеством подарков. По традиции в Украине детишкам сладости кладут под подушку, а в Европе – в носки, которые развешивают у камина.

Что касается взрослых, то они отмечали День святого Николая пышно с накрытыми столами и гостями. При этом блюда должны быть постными, ведь идет Рождественский пост. 19 декабря, как правило, варили пиво и веселились. В некоторых регионах праздник отмечали вплоть до трех дней.

Примечательно, что именно с этого дня начинался период сватовства, ведь после Рождества уже можно было играть свадьбы. Для молодых девушек, готовящихся идти под венец, этот праздник был особенным. Они заранее наводили порядок в своих сундуках, готовя одежду, в которой будут встречать сватов.

Существует давнее поверье, что в День святого Николая нельзя ничего делать для себя, а только для нуждающихся. Считается, что если в этот день не позаботиться о бедных или сиротах, то семь лет будешь терпеть убытки.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
День Андрея Первозванного: история, традиции и приметы Как правильно загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось: советы психологов Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине Сценарий на Новый год 2020: как провести праздник с семьей и друзьями Как писать письмо Деду Морозу: шесть полезных советов
праздники суеверия Святой Николай День святого Николая традиции
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Мурат Налчаджиоглу показал женщину, воспитывающую дочь Ани Лорак
Мурат Налчаджиоглу показал женщину, воспитывающую дочь Ани Лорак
«Надоело уже!»: сын Стоцкой вспылил из-за сравнения с Киркоровым
«Надоело уже!»: сын Стоцкой вспылил из-за сравнения с Киркоровым
Замоскворецкий суд удивился сокровищам Элины Быстрицкой
Замоскворецкий суд удивился сокровищам Элины Быстрицкой
Как визуально увеличить маленькую комнату: 12 простых приемов
Как визуально увеличить маленькую комнату: 12 простых приемов
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 13:48Fun

День Андрея Первозванного 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 13:17Fun

13 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

Сегодня, 12:28Events

Пятница 13: приметы и ритуалы мистического дня

Сегодня, 09:10Fun

Поздравления с днем Андрея Первозванного: картинки, открытки, стихи и смс

Сегодня, 08:31Fun

День Андрея Первозванного: история, традиции и приметы

Вчера, 19:02Шоу-бизнес

Отрезала волосы: экс-невеста Владимира Кличко решилась на кардинальные изменения

Вчера, 08:42Wellness

Посуда может быть опасной для здоровья и провоцировать онкологию

Вчера, 08:05Fun

Стоит 25 тысяч долларов: уютное жилье для четырех человек показали на видео

11 декабряEvents

Полнолуние 12 декабря: что категорически нельзя делать

11 декабряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной – СМИ

11 декабряШоу-бизнес

От Меган Маркл отвернулись все: кто поддержал экс-актрису в трудную минуту

11 декабряFun

Гадания на Андрея 2019: как правильно гадать и когда

11 декабряШоу-бизнес

Развод Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу: экс-супруг певицы забрал иск из суда

11 декабряTravel

"Уступите бабушке нижнюю полку": почему нельзя меняться местами в поезде

11 декабряFood

Горячие закуски на Новый год: три необычных рецепта с грибами

10 декабряШоу-бизнес

Неожиданно: Лилия Ребрик рассекретила настоящее имя

Новости партнеров

5 имен мужчин, которые станут лучшими мужьями
5 имен мужчин, которые станут лучшими мужьями
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Фруктовое настроение: 5 полезных рецептов с грушей на завтрак
Фруктовое настроение: 5 полезных рецептов с грушей на завтрак
Маленькая дочь Пугачевой решила
Маленькая дочь Пугачевой решила "сбежать" из России. Видео
Фото дочери Кузьмы Скрябина пробирает до глубины души
Фото дочери Кузьмы Скрябина пробирает до глубины души
Кейт Миддлтон поразила своим поведением с сыном
Кейт Миддлтон поразила своим поведением с сыном
Влажная Тина Кароль показала роскошные формы в черном боди
Влажная Тина Кароль показала роскошные формы в черном боди
Открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова
Открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова