День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Когда отмечается День святого Николая, и какие интересные традиции связаны с этим праздником

День святого Николая 2019 Фото: Depositphotos

День святого Николая Чудотворца ежегодно отмечается в Украине 19 декабря. Этот праздник с нетерпением ждут все дети и даже взрослые, ведь традиционно святой Николай оставляет под подушкой сладости и подарки. Сегодня.Lifestyle расскажет историю праздника Николая Чудотворца, традиции в День святого Николая, а также приметы этого дня.

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День святого Николая: история праздника

Святой Николай – это историческая личность и годами его жизни считают 270 – 345 гг. н.э. По преданию Николай был единственным сыном богатых и благополучных родителей Феофана и Ноны. Длительное время они были бездетны, однако им удалось вымолить сына у Бога, пообещав посвятить свое дитя религии.

Святой Николай Угодник – икона Фото: Depositphotos

Святой Николай рано осиротел и жил погруженный в мир науки. Имя Николая зафиксировано в списке епископов, участвовавших в первом Вселенском христианском соборе 325 года, который собрал император Константин Великий.

При жизни Николай Угодник совершил множество чудес: избавил от смерти трех оклеветанных военачальников, спас родной город Миры от тяжкого голода, неоднократно спасал бедствующих на суше и на море.

Приметы на День святого Николая

В народе считалось, что день Николая ведет с собой и Никольские морозы: "Хвали зиму после Николина дня", "Подошел бы Никола, а уж зима на санках приедет за ним".

В праздник Николая Угодника крестьяне складывались, варили пиво, ставили всем миром в церкви свечу и правили молебен о ниспослании всех благ, чтобы в следующем году был урожай на жито и плоды.

Также 19 декабря считалось в старину первым днем хлебного торга – "Никольский торг всему указ" или "Цены на хлеб строит Никольский торг".

День святого Николая считался последним днем в году, когда необходимо было раздать все долги. Если этого не сделать, то в грядущем году семья будет бедствовать.

О том, какая зима будет говорила и погода в День Святого Николая. Если холодно, то и весь сезон будет также, если же тепло, то зима будет ясной и без сильных морозов. Если же до праздника пошел снег, то зима будет холодной, морозной и суровой.

Если хозяин дома первым не обойдет свой двор, то в грядущем году будет беда. Поэтому на Николая мужчины старались встать пораньше и обойти весь двор.

Традиции и суеверия в День святого Николая

День святого Николая Фото: depositphotos.com

У праздника святого Николая есть свои традиции, обычаи и даже своя легенда, согласно которой, Николай Угодник помог бедному отцу выдать свою дочь замуж. Ведь раньше девушка без приданого не считалась завидной невестой. Поэтому ночью святой Николай подкинул через окно в ее комнату кусок золота, чем соединил сердца возлюбленных.

Кроме того, считается, что святой Николай приносил в дома обездоленных теплые вещи, игрушки и еду. Причем делал он это всегда под покровом ночи, чтобы его никто не узнал.

А еще он оказывал покровительство похищенным и погубленным детям. Приятная традиция дарить детям подарки сохранилась и в наши дни. Согласно обычаям, послушные дети находят под подушкой сладости, а вредные – уголек.

Святого Николая часто изображают в облике седовласого старца, пришедшего с небес с множеством подарков. По традиции в Украине детишкам сладости кладут под подушку, а в Европе – в носки, которые развешивают у камина.

Что касается взрослых, то они отмечали День святого Николая пышно с накрытыми столами и гостями. При этом блюда должны быть постными, ведь идет Рождественский пост. 19 декабря, как правило, варили пиво и веселились. В некоторых регионах праздник отмечали вплоть до трех дней.

Примечательно, что именно с этого дня начинался период сватовства, ведь после Рождества уже можно было играть свадьбы. Для молодых девушек, готовящихся идти под венец, этот праздник был особенным. Они заранее наводили порядок в своих сундуках, готовя одежду, в которой будут встречать сватов.

Существует давнее поверье, что в День святого Николая нельзя ничего делать для себя, а только для нуждающихся. Считается, что если в этот день не позаботиться о бедных или сиротах, то семь лет будешь терпеть убытки.

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