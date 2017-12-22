День святой Анны: история, традиции и приметы праздника

Вчера, 04:44

В народе этот день называют также "день рождения солнца", ведь он приходится на зимнее солнцестояние

Святая Анна с мужем Иоакимом и дочерью Марией. Фото: pixabay
Святая Анна с мужем Иоакимом и дочерью Марией. Фото: pixabay

Сегодня, 22 декабря, отмечается День святой Анны. Этот праздник связывают с непорочным зачатием праведной Анной дочери Марии – матери Иисуса Христа.

Сайт "Сегодня" выяснил историю праздника, его традиции и приметы.

История праздника

Согласно церковному преданию Мария родилась в Назарете, а родителями ее были Анна и ее муж Иоаким, которые прожили вместе 50 лет, но не могли иметь детей. Будучи в отчаянии мужчина ушел в пустыню, где постился, плакал и молился 40 дней.

Бог услышал просьбу Иоакима и подарил им с Анной дитя. Когда к ним явился архангел Гавриил, то сказал, что благодаря их дочери Марии будет спасен весь мир.

В народе этот день называют также "день рождения солнца", ведь он приходится на зимнее солнцестояние, после чего дни становятся длиннее, а ночи – короче. Существует даже поговорка: "В день Анны световой день добавляется на воробьиный шаг".

Интересно, что ранее этот праздник особенно почитали беременные женщины, которым в течение дня запрещалось браться за любую работу.

Традиции праздника

В День святой Анны устраивались девичники, чтобы согласовать, как будут отмечаться рождественские праздники. Примечательно, что и девичьи, и холостяцкие общины имели свои традиции. На сходках тоже выбирали "атаманшу" – девушку, которая организовывала девичьи сборы и руководила общественными делами. На девичьих сходках не существовал обряд посвящения, но действовало неписаное правило: могла приходить сюда и девушка, которая умела вышивать, шить, прясть.

По традиции, с этого дня начинали активно готовиться к праздникам – женщины белили и убирали дома.

Народные приметы

После Анны солнце поворачивает на лето, а зима – на мороз.

Ясное солнце – на Новый год будет сильный мороз; если пасмурно, на деревьях иней – под Новый год будет оттепель.

Какая Анна до полудня, такова зима до конца декабря.

Какая Анна к ночки, такая зима в весноньку.

Когда иней покрывает деревья, то это предвестник хорошего урожая.

Когда идет дождь – вся весна будет дождливой.

Тихий и безветренный день – на урожай фруктов.

Тем временем сайт "Сегодня" выяснял, какие подарки хотят себе украинцы. Перед Новым годом скупают пряники-единороги, блокноты с гравировкой и чехлы на смартфоны.
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