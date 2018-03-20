День весеннего равноденствия 20 марта: что это значит

Сегодня, 20 марта, происходит одно из уникальных явлений природы – весеннее равноденствие. День, когда центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор.

Есть весеннее и осеннее равноденствие. По всемирному времени в северном полушарии весеннее равноденствие происходит 20 марта, а осеннее равноденствие происходит 22 или 23 сентября.

Таким образом после 20 марта дни будут длиться дольше ночей, в то время как после осеннего, напротив, дни укорачиваются по отношению к ночи.

В дни равноденствия на всей поверхности Земли день почти равен ночи. В такие дни Солнце восходит почти точно на востоке и заходит почти точно на западе.

Стоит отметить, что весеннее и осеннее равноденствия считаются астрономическим началом соответствующих времен года. А промежуток времени между двумя равноденствиями называют тропическим годом, в котором около 365,2422 солнечных суток. Именно из-за этого равноденствие каждый год приходится на разное время суток.

Примечательно, что в День весеннего равноденствия начинается Новый год у многих народов и народностей Земли: Иран, Афганистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан — практически все страны Великого шелкового пути связывают начало нового года с этим явлением природы.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что когда у людей еще не было календарей, весну определяли по Солнцу. Поэтому считалось, что именно с дня весеннего равноденствия начинаются обновления в природе. Примечательно, что у язычников равноденствие, как и солнцестояние, считались ключевыми датами в календаре.