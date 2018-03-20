День весеннего равноденствия 2018: что нельзя делать

Сегодня, 07:56


В народе с этим днем связано немало традиций

День весеннего равноденствия 2018. Фото: pixabay
День весеннего равноденствия 2018. Фото: pixabay

В 2018 году День весеннего равноденствия наступает 20 марта. Суть этого уникального явления природы сводится к тому, что "в момент равноденствия центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор".

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Эта дата не только отмечает наступление астрономической весны, но также является первым днем за 6 месяцев, когда на северном полюсе Земли впервые восходит Солнце. В народе с этим днем связано немало традиций.

Что такое День весеннего равноденствия

В этот день Земля, вращаясь вокруг своей воображаемой оси, проходящей через полюса, одновременно двигаясь вокруг Солнца, находится в таком положении по отношению к светилу, что солнечные лучи, несущие тепловую энергию, падают отвесно на экватор. Солнце переходит из южного полушария в северное, и в эти дни во всех странах день почти равен ночи. Весеннее и осеннее равноденствия считаются астрономическим началом соответствующих времен года, сообщает "Календ.ру".

Отметим, что Новый год в некоторых странах, например, Иране, Афганистане, Таджикистане, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане — практически во всех странах Великого шелкового пути, начинается именно в этот день.

Что нельзя делать в День весеннего равноденствия

Древние верили, что день весеннего равноденствия – это день, когда нечистая сила имеет большую власть и силу. В этот день нельзя думать о плохом, все негативные мысли очень быстро могут стать явью.

Грустить в День Весеннего Равноденствия нельзя ни в коем случае, иначе так и проведешь этот год в унынии и несчастно. Считалось чем радостней и веселей пройдет этот день, тем лучше пройдет и весь год.

В день весеннего равноденствия нельзя ссориться, расстраиваться, выяснять отношения с близкими. Лучше всего провести этот день в кругу семьи или с любимым человеком.

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Источник:

"Сегодня"

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