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День вышиванки в Украине: история и традиции праздника

Узнайте, откуда пошла традиция празднования Дня национальной одежды в Украине

Ольга Козачок
Сегодня, 18:45

Завтра, 21 мая, Украина отмечает День вышиванки-2020. Что это за день, с какими событиями связан и какие традиции соблюдаются в этот праздник, читайте в нашей статье.

День вышиванки
День вышиванки
Фото: Depositphotos

День вышиванки: история и значение праздника в Украине

Впервые с инициативой отмечать День вышиванки в Украине выступила в 2006 году студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк. На эту идею ее вдохновил внешний вид ее друга, который постоянно носил вышиванку.

Девушка решила сама воплотить в жизнь такую интересную традицию и предложила своим однокурсникам в один из дней прийти на занятия в национальной сорочке. Тогда же в вышиванки нарядились и студенты, и преподаватели.

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Вскоре эта студенческая инициатива волной прокатилась по всей Украине, и теперь в теплый весенний день на улицах многих городов страны все чаще можно увидеть людей, одетых в этот национальный украинский наряд.

Смотрите видео, какая вышиванка популярна среди украинок:

Увы, карантинные ограничения внесли свои коррективы в традиционное празднование, и День вышиванки в 2020 году пройдет не так, как обычно, т.е. без массовых праздничных мероприятий.

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При этом история вышиванки в Украине насчитывает уже не одну сотню лет. В каждом регионе сохранялась своя специфика, цвета, орнамент и техника выполнения вышивки. Через эти узоры и рисунки наши прабабушки стремились привлечь в семью благополучие и любовь. А сами вышиванки считались оберегом и символом красоты.

День вышиванки – это относительно молодой нарядный праздник, который призван сохранить исконные народные традиции, а также содействовать единству и культурному возрождению всего многонационального украинского народа.

Ранее мы рассказывали, как стильно выглядеть в вышиванке, а также как будет праздноваться День Вышиванки-2020 во время карантина.

Все подробности в спецтеме ВышиванкаDAY

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