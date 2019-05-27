День защиты детей 2019: дата и история праздника

Узнайте, когда отмечается Международный день защиты детей в Украине и мире

1 июня – День защиты детей Фото: Pixabay

В начале лета ежегодно празднуется Международный день защиты детей. Что это за праздник, какая у него история и чем он примечателен, читайте в нашей статье.

Смотрите видео о самых модных игрушках:

Когда отмечаем День защиты детей 2019:

Ежегодно в Украине и мире отмечается радостный и веселый детский праздник – Международный день защиты детей. Он празднуется 1 июня и в 2019 году приходится на субботу – выходной день.

Примечательно, но накануне, 31 мая, во многих школах страны прозвенит последний звонок, и дети в эти выходные будут продолжать праздновать прощание со школой и начало летних каникул. Так что праздничное настроение удваивается.

Читайте также Последний звонок 2019 в Украине: когда завершается учебный год

А это значит, что в нынешнем году у вас есть отличная возможность посвятить все выходные семье и детям, приятно провести время, радовать своих ребят подарками и сюрпризами, ведь дети их так любят!

Международный день защиты детей: история праздника

Впервые праздник детей начал отмечаться в далеком 1950 году. Он был учрежден 70 лет назад, в ноябре 1949 года, в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин.

Мероприятия этого дня призваны обратить внимание общественности на социальную защиту прав ребенка в области воспитания, образования, социального обеспечения, физического и духовного развития независимо от национальности, общественного происхождения, имущественного состояния и других факторов. Общество, правительство стран, родители и общественные организации должны способствовать признанию и осуществлению прав детей.

Читайте также Какие документы нужны для поступления в школу в Украине

Украина 1 июня отмечает сразу два официальных детских праздника – на государственном и международном уровне.

День защиты детей в Украине – это общенациональный праздник, который также призван привлечь внимание людей к проблемам детей. Он был организован по указу президента от 30 мая 1998 года в поддержку инициативы Министерства Украины по делам семьи и молодежи, Всеукраинского комитета защиты детей, Национального фонда социальной защиты матерей и детей "Украина – детям".

Кроме этого дня, детям также посвящены Всемирный день ребенка, который отмечается 20 ноября, День защиты детей Африки – 16 июня, а также День Белых Орхидей, который отмечают в первое воскресенье апреля.

Как проводится День защиты детей

В день защиты детей противники абортов проводят многочисленные акции в защиту права нерожденных детей на жизнь. Цель таких мероприятий – привлечь внимание широкой общественности к проблеме абортов.

В этот день в Украине проводятся разнообразные развлекательные мероприятия и благотворительные акции, концерты, соревнования, конкурсы, подарки, лекции, выставки, демонстрация фильмов, выступление артистов и аниматоров.

Нужно помнить, что День защиты детей — это не просто веселый праздник для самих деток, а и напоминание взрослым о необходимости защищать права ребенка, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми, учились и занимались любимым делом.

Ранее мы рассказывали, что подарить детям: лучшие идеи для праздника.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram