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День защиты детей: сценарий лучшего праздника

Как провести День защиты детей: сценарий веселого праздника 1 июня

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:19
Веселый сценарий на День защиты детей
Веселый сценарий на День защиты детей
Фото: Pixabay

Как весело и незабываемо провести самый детский праздник в году – День защиты детей, который наступит 1 июня? Читайте сценарий на День защиты детей, придумывайте свои варианты веселых конкурсов, приколов и радуйте своих детей.

Смотрите видео о самых модных игрушках:

Как здорово, что в 2019 году 1 июня выпадает на субботу. Ведь это отличная возможность дружно и радостно отметить День защиты детей и провести целых два выходных вместе с семьей, детьми, друзьями и детьми друзей! Можно провести праздничный день в развлекательном центре, сходить в кино, посидеть в кафе, покататься на аттракционах.

А можно подойти более творчески и самостоятельно организовать праздник детям. Соберите большую и веселую компанию и устройте игры, конкурсы и развлечения для детей и взрослых, тем более что 1 июня – это еще и День родителей. А мы подскажем вам сценарий на День защиты детей.

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  • Сценарий на День защиты детей: конкурс "Веревочка"

Чем больше игроков, тем лучше. Коллектив разбивается на команды от трех и более человек, каждой вручается длинная веревка, которую необходимо протянуть через рукава или бретельки своей одежды. Начинают по сигналу и играют на время. Кто быстрее справился, та команда и победила. Не менее весело затем выпутывать ребят из веревок.

  • Сценарий на День защиты детей: конкурс "Логисты"

Можно устроить игру-эстафету. На каждую команду выдается по игрушечной машинке с длинными нитками, привязанными к карандашам. Участникам нужно как можно быстрее провести свою машину по нарисованной на земле дороге, наматывая нитку на карандаш, а затем передать следующему "водителю", поджидающему в условленном месте на трассе. Выигрывает та команда, которая раньше закончит свою поездку.

  • Сценарий на День защиты детей: конкурс "Мокрая игра"

Отличная игра для жаркого времени года в саду, на даче или на побережье. Коллектив делится на две команды и соревнуется между собой, кто быстрее наполнит миски водой. Нужно растянуться в ряд между источником воды (речка, ведро) и мисками, которые следует наполнить, переливая друг другу воду из ладоней в ладони.

  • Сценарий на День защиты детей: квест-игра "Остров сокровищ"

Дети просто обожают игры с секретами, тайнами, поисками и призами. Вот и устройте им настоящий квест – с сокровищами, картой, подсказками и приключениями. А если в качестве приза озвучить билеты на футбол или праздничный концерт, то к детской игре присоединятся даже папы. К примеру, детям и родителям нужно найти сундук с сокровищами, а легенды с подсказками можно вложить в руки куклам или в лапы зайцев и мишек по всему дому.

Ранее мы рассказывали, что подарить детям: лучшие идеи для праздника.

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