"Держитесь": щедрая клиентка оставила официанту тысячу долларов чаевых
Курьезный случай произошел в итальянском ресторане Cavatore
Посетительница итальянского ресторана Cavatore в американском городе Хьюстон, штат Техас, заказала еду навынос на 19 долларов, а при этом оставила в качестве чаевых – тысячу. По словам сотрудников заведения, клиентка пожелала сохранить анонимность. Об этом сообщает FOX 11 Los Angeles.
Курьезный случай произошел в пятницу, 10 апреля. Женщина, вероятно, таким образом решила поддержать заведение в период пандемии COVID-19. На чеке она написала "Держитесь". Деньги разделили между четырьмя официантами, работающими в ту смену.
"Когда об этом узнал персонал, по ресторану прошла волна радостных возгласов. Она сделала то, в чем мы так нуждались", – признался владелец ресторана Федерико Каваторе.
"Вы бы видели, как все воспрянули духом и развеселились. Прямо как во времена до пандемии коронавируса", – рассказал владелец. Каваторе подчеркнул, что хорошо знаком с щедрой посетительницей. Чтобы поблагодарить ее, он созвонился с ней по телефону.
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Напомним, популярный видеоблогер MrBeast, который ведет собственный YouTube-канал, оставил 10 тысяч долларов чаевых за воду. Также мы писали, что в штате Мэн (США) посетители ресторана дали официантам огромные чаевые.
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