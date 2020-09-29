"Детям снятся кошмары": воспитателя в детском саду уволили из-за необычной внешности (фото, видео)

Тело, лицо и язык мужчины покрыты татуировками

35-летнего Сильвена Хелена из-за татуировок и пирсинга уволили из детского сада. На мужчину с необычной внешностью пожаловались родители трехлетнего ребенка – они заявили, что ребенку из-за Хелена "снятся кошмары". История произошла еще в прошлом году, но рассказать об этом он решил только сейчас. Об этом пишет Reuters.

Сильвена Хелена из-за татуировок и пирсинга уволили с детского сада Фото: CNN

Несмотря на увольнение, Сильвен заявил, что продолжит преподавать детям. Он рассказал, что начал делать татуировки в 27 лет, когда, преподавая в частной школе, у него случился "экзистенциальный кризис".

Все тело, а также лицо и язык Хелена покрыты татуировками, а белки глаз хирургическим путем "перекрашены" в черный цвет. Своим внешним видом он хочет научить детей принимать людей, отличающихся от них.

"Возможно, когда они станут взрослыми, они будут более открытыми", – считает мужчина.

Напомним, ранее мы рассказывали о 40-летнем Джеймсе МакГроу из британского города Портсмут, который разозлил жену, набив на бедре забавную татуировку с ее неудачным портретом.

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Кроме этого, 20-летняя британка Нэнси Андерсон после посещения тату-салона на дому заразилась опасной инфекцией.

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