Девочка из-за редкой болезни "превращается в камень": фото

Руки, ноги и большая часть спины ребенка покрывают твердые волдыри

Маленькая девочка "окаменела" из-за редкой болезни Фото: Soragrit Wongsa / Unspla

Девочка по имени Раджешвари из индийского района Дантевада, штат Чхаттисгарх, страдает из-за редкого заболевания – эпидермолитического ихтиоза, делающего кожу человека похожей на камень. Руки, ноги и большая часть спины индийки покрывают твердые волдыри, напоминающие чешую. Из-за этого ей больно ходить и сидеть. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Раджешвари Фото: Newslions Раджешвари Фото: Newslions Раджешвари Фото: Newslions Раджешвари Фото: Newslions Раджешвари Фото: Newslions 1/5

Ихтиоз не опасен для жизни, но пациентам приходится терпеть его симптомы всю жизнь. Из-за сниженного потовыделения люди с этой болезнью чаще получают тепловые удары, а трещины в коже делают их уязвимее для инфекций. Кроме того, зачастую у них ослаблены зрение или слух.

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Обычно ихтиоз наследуется от одного из родителей, но может быть и приобретенным на фоне других проблем со здоровьем. Больные ихтиозом вынуждены тратить на уход за кожей несколько часов в день. Кроме того, поскольку в Дантеваде нет хороших больниц, ребенку приходится ездить на обследования в город.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, что в Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками. Медики предположили, что изначально должна была родиться тройня, но два плода соединились. Кроме этого, в Сети показали фото школьника с редким "синдромом оборотня".

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