Девочка появилась на свет с аномальными волосами: фото

"Прическу" на голове у ребенка заметили еще во время УЗД

Александра Ерочек из Дублина (Ирландия) родила девочку с аномальной прической. По словам озадаченных акушеров, за годы работы им приходилось видеть разных младенцев, включая настоящих великанов, но дочь Александры, которую та назвала Майя, стала самой необычной. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Ерочек утверждает, что волосы на голове у ребенка она заметила еще на УЗД.

"Когда медсестра развернула экран, я, честно говоря, не поверила своим глазам. На снимке был малыш с пышными волосами. Я тогда подумала, что это просто невозможно. Врачи сказали, что никогда не видели новорожденного ребенка с таким количеством волос на голове", – рассказывает женщина.

На момент рождения у Майи было уже полноценное каре – густые волосы полностью скрыли ее уши и добрались до шеи, а спустя год покрыли и плечи.

Майя родилась уже с волосами Фото: PA Real Life Майя родилась уже с волосами Фото: PA Real Life Майя родилась уже с волосами Фото: PA Real Life Майя родилась уже с волосами Фото: PA Real Life Майя родилась уже с волосами Фото: PA Real Life 1/5

"Я каждый день мою ее волосы шампунем, вычесываю их, покрываю кондиционером и сушу полотенцем. Во время прогулок прохожие постоянно обращают внимание на прическу Майи", – отмечает Ерочек.

Смотрите видео: как живет девочка с аномальными волосами

Ранее "Сегодня" писали, как живет девочка с аномалией "синдром непослушных волос". Кроме этого, мы рассказывали об украинке, которая отрастила два метра волос.

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