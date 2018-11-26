Девочка преподнесла политику необычный подарок: появилось фото

Забавный снимок появился в сети

Британка сделала кекс для политика. Фото: pixabay

Девятилетняя британка Габи Балаэс преподнесла премьер-министру Великобритании Терезе Мэй кекс-капкейк, покрытый глазурью, на которой девочка попыталась изобразить портрет политика, сообщает Daily Mail.

О курьезном случае рассказала сама Тереза Мэй в эфире передачи, посвященной выходу Великобритании из состава Eвросоюза. Рассказывая о реакции простых граждан и их комментариях в связи с Brexit (выходом Великобритании из состава EC), Мэй упомянула о поступке Габи.

Кекс для Терезы Мэй Фото: Gabby Balaes

"Девятилетняя девочка испекла капкейк с моим изображением сверху и прислала письмо. По ее словам, ее отец рассказал дочери, что у меня была тяжелая неделя, и девочка постаралась заставить меня улыбнуться", — рассказала премьер.

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