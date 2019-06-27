Девочка с небьющимся 6 дней сердцем пришла в себя

Ребенок попал в больницу в конце мая с жалобами на боли в области груди

В Китае девочка шесть дней прожила с небьющимся сердцем Фото: Depositphotos

10-летняя пациентка одной из китайских клиник в городе Шанхай (Китай) пришла в себя после сложной операции. Девочка пролежала в реанимации с небьющимся сердцем в ожидании пересадки 6 дней, а временную поддержку жизни пациентки обеспечивало специальное оборудование, используемое для ЭКМО – экстренного насыщения крови кислородом. Об этом сообщает информационный портал AsiaOne.

Как пишет издание, ребенок попал в больницу в конце мая с жалобами на тошноту, затрудненное дыхание, боли в области груди и высокую температуру. Обследование выявило, что пациентка страдала от смертельно опасного воспаления сердца – острого кардита. Китаянку сразу же поместили в отделение интенсивной терапии.

Невероятную историю женщины, победившей смерть, смотрите на видео ниже:

В больницу пригласили опытных специалистов по пересадке сердца. Медики заключили, что только донорский орган может спасти девочке жизнь. 3 июня доктора нашли донора, им стал мальчик из города Тяньцзинь.

В течение трех часов орган транспортировали в медицинский центр, где лежала юная китаянка. Двухчасовая операция прошла успешно. На данный момент пациентка находится в стабильном состоянии и постепенно восстанавливается.

Ранее "Сегодня" писали о пережившей клиническую смерть американке Тина Хайнс из американского города Финикс (штат Аризона, США), которая рассказала о том, что она видела, когда была "фактически мертва". Кроме этого, мы рассказывали, как китаец проснулся в гробу на собственных похоронах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram