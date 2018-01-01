Девочки прокатились на спине гигантского питона: курьезное видео

В Индонезии случайно увидели, как ребенок сидит на питоне и улыбается

Девочка на питоне. Фото: кадр из видео

В сети опубликовали видео, на котором видно, как две девочки катаются на спине гигантского питона в Индонезии.

Это уже не первый случай: недавно катающегося на гигантском питоне мальчика сняли на видео.

На записи показано, как дети забрались с ногами на спину пресмыкающегося, и медленно поехали на нем к дому. Эти кадры собрали в Facebook более трех миллионов просмотров, а также массу критики родителей девочек в комментариях.

Огромная змея, о которой идет речь, является одной из самых длинных и тяжелых в мире и несмотря на то, что животное не является ядовитым, все же она может открыть свои челюсти достаточно широко, чтобы проглотить человека.

Ролик начинается с показа маленькой девочки с косичками, которая уверенно сидит на питоне и улыбается. За ней можно увидеть другую девушку в кофточке с желтыми рукавами, которая прислоняется к змее и также улыбается в камеру.

Напомним, питон съел кота и попытался скрыть "улики": появилось видео.

В австралийском городке Моссман электрик Брайди Маро поймала самку питона, которая залезла под дом местных жителей и съела их домашнего питомца, сообщают местные СМИ.

Электрик ремонтировала проводку, когда увидела, что под домом ее клиентов восьмикилограммовый аметистовый питон, который уже успел съесть кота. Маро 15 лет проработала в приюте для диких животных и знала, как обращаться со змеей. Она выловила питона и выпустила его в лес.