Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Девушка 14 дней подряд получала бесплатную пиццу, а затем узнала правду: фото

Сегодня, 10:10

Она сначала подумала, что это подарок от тайного воздыхателя

Владимир Грисюк
Владимир Грисюк

редактор разделов Fun/Travel

Пользовательница социальной сети Twitter по имени Наташа поделилась с подписчиками невероятной историей. Дело в том, что она в течение 14 дней получила 14 бесплатных пицц с ананасами. Девушка сначала подумала, что это подарок от тайного воздыхателя и прошла все стадии от восторга до ужаса. Однако правда оказалась намного прозаичнее.

На протяжении двух недель юзеры вместе с Наташей пристально наблюдали за очень странными событиями. Началось все 8 мая, когда девушка впервые поделилась с подписчиками необычной проблемой. "Я не знаю, что случилось, но мне уже четвертый день кто-то заказывает ровно на 13:00 большую пиццу с ананасами. Меня таким образом откармливает вампир, чтобы потом съесть?" – спросила она у пользователей.

Читайте также:
Жена подготовила мужу необычный подарок на годовщину свадьбы и стала вдовой

Все стало на свои места во вторник, 19 мая. Как выяснилось, Наташу разыграла подруга. "Две недели назад я написала в чатик, что планирую похудеть на самоизоляции! Если у дьявола есть имя, то это имя – Алена!" – отметила девушка.

Смотрите видео: как получить желанный подарок от своего мужчины

Напомним, ранее мы рассказывали, как девушка отправила бывшему парню весьма неожиданный подарок.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Что подарить на День матери-2020: самые лучшие варианты подарков маме Что подарить на 14 февраля: ТОП-10 подарков для мужчин и женщин Забавная реакция бабушки на подарок попала на видео
курьез подарок пицца невероятное
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Балан показал нежное фото с Кароль: если это намек, то мы поняли
Балан показал нежное фото с Кароль: если это намек, то мы поняли
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
В якому віці починається старість? Несподівана відповідь вчених
В якому віці починається старість? Несподівана відповідь вчених
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Лолита показала подросшую дочь от Цекало

Популярные статьи

Сегодня, 05:05Fun

22 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 15:08Fun

21 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 10:32Fun

День вышиванки в Украине: история и традиции праздника

Вчера, 09:07Стиль

Зашифрованный код нации: что означают узоры и цвета на вышиванках

Вчера, 08:03Шоу-бизнес

Стройная и стильная: супруг Аллы Пугачевой поделился новым видео с певицей

Вчера, 05:54Fun

Ученые показали на видео удивительное животное, вымершее 84 года назад

20 маяШоу-бизнес

Полина Гагарина, Лолита Милявская и Павел Прилучный: знаменитостей накрыло цунами разводов

20 маяШоу-бизнес

Just married: история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

20 маяШоу-бизнес

Никита Добрынин и Дарья Квиткова поженились: первые фото и видео молодоженов

20 маяFood

Как быстро почистить молодую картошку: пять простых способов

20 маяWellness

Почему болит живот: девять самых распространенных причин

20 маяШоу-бизнес

День рождения Джо Кокера: ТОП-7 легендарных хитов рок-певца

20 маяFun

Внук нашел старые фото бабушки и узнал правду, которую она скрывала до конца жизни

20 маяFun

Фотограф "отомстил" матери жениха на свадьбе: курьезные снимки

19 маяЭксклюзив

"Киевский" торт, фамилия мужа и короткое платье: подробности росписи Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

19 маяFood

Японский чай матча: польза, вред и как правильно заваривать

Новости партнеров

Названий знак Зодіаку, якому суджена самотня старість
Названий знак Зодіаку, якому суджена самотня старість
"Была такая красивая": Лорак напугала фанатов
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Как быть красивой и привлекательной: 6 простых секретов
Как быть красивой и привлекательной: 6 простых секретов
Женька из
Женька из "Сватов" впервые показала подросшего сына
В якому віці починається старість? Несподівана відповідь вчених
В якому віці починається старість? Несподівана відповідь вчених
Чебуреки - тісто на чебуреки, покроковий рецепт
Чебуреки - тісто на чебуреки, покроковий рецепт
Спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве
Спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве