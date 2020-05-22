Девушка 14 дней подряд получала бесплатную пиццу, а затем узнала правду: фото

Она сначала подумала, что это подарок от тайного воздыхателя

Владимир Грисюк редактор разделов Fun/Travel

Пользовательница социальной сети Twitter по имени Наташа поделилась с подписчиками невероятной историей. Дело в том, что она в течение 14 дней получила 14 бесплатных пицц с ананасами. Девушка сначала подумала, что это подарок от тайного воздыхателя и прошла все стадии от восторга до ужаса. Однако правда оказалась намного прозаичнее.

На протяжении двух недель юзеры вместе с Наташей пристально наблюдали за очень странными событиями. Началось все 8 мая, когда девушка впервые поделилась с подписчиками необычной проблемой. "Я не знаю, что случилось, но мне уже четвертый день кто-то заказывает ровно на 13:00 большую пиццу с ананасами. Меня таким образом откармливает вампир, чтобы потом съесть?" – спросила она у пользователей.

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Все стало на свои места во вторник, 19 мая. Как выяснилось, Наташу разыграла подруга. "Две недели назад я написала в чатик, что планирую похудеть на самоизоляции! Если у дьявола есть имя, то это имя – Алена!" – отметила девушка.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как девушка отправила бывшему парню весьма неожиданный подарок.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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