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Девушка 15 лет подряд ела только чипсы и куриное мясо. Посмотрите, как она выглядит сейчас (фото)

Сегодня, 15:05

Британку "тошнило" и "бросало в холодный пот" от одного только вида любой другой еды

Жительница Великобритании по имени Ребекка Гиддинс из-за пищевого расстройства 15 лет подряд питалась только куриными наггетсами и чипсами. Девушку "тошнило" и "бросало в холодный пот" от одного только вида любой другой еды, но она ничего не могла с этим поделать. Решить проблему ей помог гипнолог, пишет портал LADBible.

Фото: Caters

Родители Ребекки пытались "подсунуть" дочери различные фрукты и десерты, но все было тщетно.

"Я ничего не могла сделать. Пыталась кормить ее едой, которую ела вся семья, но она отказывалась и голодала в течение нескольких часов", – рассказывает мать девушки, которую зовут Шерил.

Фото: Caters

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Когда Ребекке исполнилось 19 лет, она решила избавиться от этой проблемы. Британке посоветовали обратиться к гипнологу. Сначала она скептически отнеслась к этой идее, но потом все-таки решила попробовать, и это помогло.

"Теперь я добавляю в свой рацион по два новых продукта каждый день, и моя цель – полноценный ужин. Тошнота вообще прекратилась", – утверждает Гиддинс. Она также призналась, что теперь может спокойно пойти с друзьями или на свидание в кафе.

Напомним, австралиец год питался одной картошкой: как изменилось его тело сейчас.

Смотрите видео: как изменился рацион украинцев во время карантина

Кроме этого, мы писали о британце, который четверть века питался только крекерами.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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