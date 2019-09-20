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Девушка хотела отомстить парню и случайно сожгла свою квартиру

Американка Чантелл Лиллард вышла на балкон и попыталась поджечь записки возлюбленного

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:48
Девушка из-за мести случайно подожгла квартиру
Девушка из-за мести случайно подожгла квартиру
Фото: Pixabay

19-летняя Арияна Чантелл Лиллард из американского города Линкольн, штат Небраска (США), хотела избавиться от любовных писем бывшего возлюбленного и случайно сожгла свое жилье. Ущерб, нанесенный многоквартирному дому, составил четыре тысячи долларов (около 98 тыс. грн).

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По информации издания Daily Mail, 16 сентября девушка вышла на балкон и попыталась поджечь записки небольшой бутановой горелкой. Поскольку бумага не воспламенилась, девушка бросила письма на ковер и ненадолго вздремнула.

Смотрите видео: девушка хотела отомстить бывшему и сожгла не ту машину

Вскоре американка проснулась от запаха горящего в спальне ковра и вызвала экстренную службу. Пожарные оперативно прибыли на место и за несколько минут потушили пожар в квартире. Никто из людей не пострадал. Лиллард обвиняют в пожаре по неосторожности. Из-за инцидента начато судебное расследование.

Ранее "Сегодня" писали об американка по имени Даниэль, которая рассталась с возлюбленным и задалась вопросом, что же делать с фотографиями, на которых она изображена вместе с бывшим? Решение девушки было простым, но очень оригинальным. Кроме этого, мы рассказывали, как женщину арестовали за коварную месть бывшему с помощью агрессивных белок.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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