Девушка изуродовала лицо дешевым кремом для депиляции: фото

У Шантель Мерфи над губой образовалось покраснение в форме усов

Крем для депиляции изуродовал лицо девушки Фото: Depositphotos

Жительница Уэльса (Великобритания) по имени Шантель Мерфи решила поэксперементировать и удалить усики при помощи крема для депиляции, но также решила сэкономить, поэтому выбор ее пал на крем стоимостью 1,30 долларов. Смыв крем, девушка увидела результат: над губой образовалось покраснение в форме усов. "Это могло случиться только со мной", – говорит Шантель.

Шантель Мерфи Фото: Kennedy News and Media

Девушка отнеслась к ситуации с юмором. Ее друзья тоже посмеялись, сравнивая подругу с разными известными усачами. Кто-то сказал, что она вылитый Йоземит Сэм.

Шантель Мерфи жалеет, что не протестировала крем на ноге перед тем, как нанести на лицо, но что сделано, то сделано. Теперь она будет обходить подобные средства стороной и обещает использовать воск.

Напомним, женщина показала страшные последствия от 25-летнего использования крема. Кроме этого, "Сегодня" писали, как красотка стала синей после принятия ванны.

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