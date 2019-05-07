Девушка изуродовала лицо дешевым кремом для депиляции: фото
У Шантель Мерфи над губой образовалось покраснение в форме усов
Жительница Уэльса (Великобритания) по имени Шантель Мерфи решила поэксперементировать и удалить усики при помощи крема для депиляции, но также решила сэкономить, поэтому выбор ее пал на крем стоимостью 1,30 долларов. Смыв крем, девушка увидела результат: над губой образовалось покраснение в форме усов. "Это могло случиться только со мной", – говорит Шантель.
Девушка отнеслась к ситуации с юмором. Ее друзья тоже посмеялись, сравнивая подругу с разными известными усачами. Кто-то сказал, что она вылитый Йоземит Сэм.
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Шантель Мерфи жалеет, что не протестировала крем на ноге перед тем, как нанести на лицо, но что сделано, то сделано. Теперь она будет обходить подобные средства стороной и обещает использовать воск.
Напомним, женщина показала страшные последствия от 25-летнего использования крема. Кроме этого, "Сегодня" писали, как красотка стала синей после принятия ванны.
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