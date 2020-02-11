Девушка нашла на пляже безглазое существо с большими зубами: видео

Эрика Константайн сфотографировала останки и выложила снимки в соцсети

На пляже в США нашли загадочное безглазое существо Фото: Humphrey Muleba / Unsplash

25-летняя Эрика Константайн из американского города Чарлстон, штат Южная Каролина, во время прогулки с собакой на пляже обнаружила останки безглазого существа с большими зубами. Девушка сфотографировала находку и выложила снимки в соцсети. Некоторые из юзеров предположили, что это мертвая игуана или же останки рыси. Полицейские разглядели в них опоссума.

"Не знаю, что это было, – рассказывает американка. – Величиной с небольшую собаку, но вся ее структура говорит о том, что это определенно не собака. Я живу тут лет пять и никогда не встречала ничего подобного".

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Девушка предполагает, что на берег могло выбросить мертвую обезьяну с острова Моргана, который располагается в 65 километрах от Чарлстона. В 1979 году пуэрториканский приматологический центр поселил там 1,4 тысячи макак-резусов. За сорок лет их популяция увеличилась в 2,5 раза. Людям запрещено посещать остров Моргана.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали об американке Саре Вассер-Алфорд, которая во время рыбалки у острова Принца Уэльского (Аляска, США) поймала необычное существо, похожее на сплетение корней или "живой коралл". Кроме этого, мы опубликовали кадры жуткого насекомого.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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