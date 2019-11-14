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Девушка не знала о беременности и родила в ванной: фото

Австралийская модель утверждает, что принимала противозачаточные таблетки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:31
Эрин Ленгмейд Фото: instagram.com/erinlangmaid
Эрин Ленгмейд
Фото: instagram.com/erinlangmaid

23-летняя модель Эрин Ленгмейд из австралийского города Мельбурн не знала о том, что беременна, пока не родила ребенка. По словам медиков, у девушки была скрытая беременность. Такое случается в одном из 2,5 тысячи случаев. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

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В начале ноября Эрин пошла в ванную. Ее партнер Ден Карти услышал крик и прибежал посмотреть, что случилось. Оказалось, что модель родила девочку весом 3,6 килограмма. Малышку назвали Айла.

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Ленгмейд не замечала никаких признаков беременности: она не страдала от плохого самочувствия и у нее не вырос живот. Девушка работала полный день и принимала противозачаточные таблетки. Она призналась, что внезапное рождение дочери стало самым большим шоком в ее жизни. Сначала малышка не дышала и начала синеть. Карти вызвал сотрудников экстренных служб, которые спасли жизнь ребенка.

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"Сегодня" ранее уже писали о подобном случае: команда спасателей американского города Медфорд, штат Орегон, приняла экстренный вызов от девушки, которая узнала о беременности во время родов. Также мы рассказывали о студентке, которая узнала про беременность на четвертый день после родов.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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