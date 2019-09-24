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Девушка оскандалилась из-за слишком короткого декольте на свадьбе: фото

Гостья церемонии одела длинное розовое платье с вырезом, доходящим до пупка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:06
Платье девушки на свадьбе вызвало скандал в сети
Платье девушки на свадьбе вызвало скандал в сети
Фото: Depositphotos

В Facebook-сообществе Wedding Shaming ("Высмеивание свадеб") анонимную гостью церемонии бракосочетания раскритиковали за платье со слишком глубоким декольте. На опубликованном в группе снимке невеста позирует со своим женихом и друзьями. Одна из них одета в длинное розовое платье с вырезом, доходящим до пупка.

Подписчики группы не одобрили выбор гостьи, посчитав указанный наряд неподходящим для торжества.

Скриншот: Wedding Shaming

"Если бы кто-то пришел на мою свадьбу в таком виде, он был бы отправлен домой переодеваться", "Такое ощущение, что она надела его задом наперед", "Скажите спасибо, что мы не видим ее сосков", "Платье для операций на сердце", – пишут в комментариях пользователи сети. 

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Напомним, ранее жительница Новой Зеландии по имени Шеннон Харрис заказала в интернете экстравагантное свадебное платье, однако ожидания девушки не оправдались: покупка совсем не соответствовало рекламным фотографиям на сайте и "просвечивала" ягодицы будущей невесты

Кроме этого, мы писали, как в Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") появился снимок необычного наряда невесты. Девушка надела белое платье-сетку и бирюзовую сумку прямоугольной формы, чем вызвала споры у пользователей сети.

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Источник: Сегодня
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