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Девушка отказалась от публикации откровенных фото: после этого от нее массово отписались подписчики

Сегодня, 13:48

Ранее блогерша регулярно демонстрировала в Instagram спортивную фигуру и накачанный пресс

Популярная фитнес-блогерша Софи Грей из Канады потеряла несколько тысяч подписчиков в Instagram после того, как перестала публиковать откровенные фотографии. Об этом девушка рассказала в публикациях на своей странице в Instagram.

Ранее Софи Грей регулярно демонстрировала спортивную фигуру и накачанный пресс, а также публиковала откровенные снимки в бикини со своих тренировок. Однако девушка отказалась от этой практики, чтобы показать подписчикам более реальное представление о своей жизни.

INSTAGRAM
INSTAGRAM

"Я постоянно беспокоилась о своем теле, так как от этого зависела моя ценность как блогера. Все, что я делала, вращалось вокруг этих фотографий", – сказала она. По мнению блогерши, фитнес-аккаунты могут одним людям помочь чувствовать себя лучше, в то время как для других это может иметь противоположный эффект.

INSTAGRAM
INSTAGRAM

Софи посоветовала пользователям социальных сетей следить за своими чувствами во время прокрутки ленты и подписываться лишь на те аккаунты, которые вдохновляют.

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Напомним, ранее популярная блогерша из Австралии Селеста Барбер, которая прославилась в интернете благодаря удачным пародиям на мировых звезд, насмешила пользователей сети, повторив позу модели из рекламного ролика французского дома моды Hermes.

К слову, ранее мы рассказывали, как девушка с невероятно длинным языком заработала 100 тысяч долларов.

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фото Канада внешность блогер
Источник: instagram.com/sophiegray
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