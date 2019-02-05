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Девушка подослала парню тайную любовницу, но появилась его беременная невеста

Видео опубликовано на YouTube-канале под названием To Catch The Cheater

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:44
Тест на верность в Великобритании закончился скандалом Фото: кадр из видео
Тест на верность в Великобритании закончился скандалом
Фото: кадр из видео

Жительница Великобритании отправила модель под прикрытием, чтобы та пофлиртовала с ее бойфрендом и проверила его на верность. В результате этого "теста" она обнаружила, что у парня уже есть любовница.

Как рассказывает обманутая девушка, она ждала предложение от своего парня после того, как нашла в истории браузера сайты, где можно было купить обручальные кольца. Однако она хотела быть уверенной в том, что парень всегда говорит правду.

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Британка попросила команду YouTube-канала "Поймать изменщика" проверить потенциального жениха. Те отправили модель по имени София, чтобы она пофлиртовала с бойфрендом заказчицы и при этом все снимала на скрытую камеру. Сначала молодой человек позволяет модели сесть рядом, однако потом прямо говорит, что он ждет возлюбленную. Через несколько минут к парню в кафе пришла еще одна женщина. Как оказалось, именно ей он хотел сделать предложение, ведь та была беременна.

Видео появилось на YouTube-канале под названием To Catch The Cheater.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, что одесситка жестко отомстила любовнику, "лайкающему" других девушек. Кроме этого, мы писали, что девушка поймала парня на измене и отомстила, опозорив его на весь мир.

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Источник: Сегодня
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