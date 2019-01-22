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Девушка рискнула поплавать с акулами ради красивых фото

Мэдисон Стюарт с 12 лет занимается дайвингом

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:41
Девушка плавает с акулами Фото: instagram.com/sharkgirlmadison
Девушка плавает с акулами
Фото: instagram.com/sharkgirlmadison

Австралийский дайвер Мэдисон Стюарт показывает в своем Instagram фото невероятного мира океана. Девушка с удовольствием делает захватывающие снимки с акулами и другими хищными рыбами.

Стюарт с 12 лет занимается дайвингом. Рассказывает, что не боится хищников, ведь они тоже пугаются из-за встречи с человеком.

"Я просто люблю акул и тот страх, который они вызывают у людей. Кстати, в 99% случаях именно акулы боятся людей, а не наоборот. Но я не осуждаю тех, кто испытывает страх перед ними и не жду, что они будут их любить. Лично на меня акулы никогда не нападали и не атаковали", – уточнила Стюарт.

Предлагаем посмотреть увлекательных фото, от которых захватывает дух.

Дизайнер плавает с акулами Фото: instagram.com/sharkgirlmadison
Дизайнер плавает с акулами Фото: instagram.com/sharkgirlmadison
Дизайнер плавает с акулами Фото: instagram.com/sharkgirlmadison
Дизайнер плавает с акулами Фото: instagram.com/sharkgirlmadison
Дизайнер плавает с акулами Фото: instagram.com/sharkgirlmadison
Дизайнер плавает с акулами Фото: instagram.com/sharkgirlmadison
Дизайнер плавает с акулами Фото: instagram.com/sharkgirlmadison
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Напомним, в сети появилось видео, на котором дельфины отгоняют акулу от аквалангистов. Автор ролика – повар из Австралии Деннис Тирни. Мужчина рассказывает, что с друзьями занимался подводным плаванием на острове Лорд-Хау.

Кроме этого, мы писали, что в сети был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой. В короткое время видео получило вирусную популярность, собрав более миллиона просмотров.

Также сайт "Сегодня" показывал видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы. Инцидент произошел в южной части Тихого океана у островов Кука. Биолог Нэн Хаузер плавала около кита и не заметила, как к ним подплыла тигровая акула почти трех метров в длину.

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Источник: Сегодня
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