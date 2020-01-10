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Девушка прославилась в интернете благодаря необычным бровям: фото

Сара Мари Кларк утверждает, что ей приходилось сталкиваться с травлей

Владимир Грисюк
Сегодня, 04:58

18-летняя Сара Мари Кларк
Фото: instagram.com/_sarahmarieclark_
18-летняя Сара Мари Кларк
Фото: instagram.com/_sarahmarieclark_
18-летняя Сара Мари Кларк
Фото: instagram.com/_sarahmarieclark_
18-летняя Сара Мари Кларк
Фото: instagram.com/_sarahmarieclark_
18-летняя Сара Мари Кларк
Фото: instagram.com/_sarahmarieclark_
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18-летняя Сара Мари Кларк из Дании долгое время пыталась избавиться от своей моноброви. Но однажды девушка решила больше не тратить деньги на косметические услуги и неожиданно стала популярной в интернете.

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"Помню, когда рассказала друзьям о своих планах начать отращивать монобровь, они были настроены скептически, ведь это выглядит немного странно", – рассказывает Сара Мари Кларк в интервью изданию Ladbible.

Смотрите видео: девушка с монобровью стала известной моделью

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Девушка утверждает, что ей приходилось сталкиваться с травлей. Однажды в автобусе к Саре пристали несколько девушек, которые фотографировали ее и обзывали. Но есть и обратная сторона медали: поклонников у экзотической красотки тоже предостаточно.

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"Был один парень, который постоянно мне писал. Говорил, что сделает все, только бы встретиться со мной из-за брови. Уверена, у некоторых мужчин просто какой-то фетиш. Парни теперь часто флиртуют и предлагают познакомиться", – отметила Кларк.

Напомним, ранее мы о 19-летней модели, которая отказывается выщипывать волосы на переносице. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как вернуть бровям природную густоту.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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