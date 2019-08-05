Девушка разоблачила измену парня благодаря детали на фото в сети

Кени Хайес увидела фото своего бойфренда с другой девушкой в ленте соцсети

Девушка вычислила измену парня в Twitter Фото: Depositphotos

Девушка по имени Кени Хайес доказала факт измены парня с помощью внимательных пользователей Twitter. Они нашли на фото деталь, которая разоблачила ложь предателя, пишет Bored Panda.

Кени Хайес увидела фото своего бойфренда с другой девушкой в ленте соцсети. Когда она потребовала от возлюбленного объяснений, он заявил, что это старый снимок. Однако юзеры увеличили фотографию и обнаружили, что на заднем фоне стоит журнал Houstonia, выпущенный в феврале 2019 года.



Публикацию Хайес также прокомментировала девушка, с которой был запечатлен Денсон. Она призналась, что рассталась с парнем три недели назад, но затем они снова созвонились.

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"Я сказала, что не хочу с ним больше быть. Он ответил, что гуляет с кем-то, но я не думала, что он в отношениях", – пояснила девушка. Она также прислала Хайес чек, на котором было имя парня, чтобы та потом могла показать его Денсону в доказательство своих слов.

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