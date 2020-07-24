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Девушка с фигурой plus-size показала самые лучшие позы для красивых фото

Сегодня, 11:16

Самое главное – избегать зажатых и закрытых поз, утверждает Бонни Родригез

Популярная Instagram-блогер Бонни Родригез из города Майями (штат Флорида, США) делится с подписчиками советами, как правильно позировать, чтобы выглядеть на фотографиях стройнее и моложе. На ее страничку уже подписались 743 тысячи юзеров и их количество постоянно растет.

По словам блогера, самое главное – избегать зажатых и закрытых поз ("это делает девушку похожей на колобка"), а также не складывать руки впереди себя.

"Вы больше не в пятом классе перед скучным школьным фотографом. Добавляйте немного движения, поправьте волосы или шляпу. Дайте свободу рукам!" – советует Родригез.

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Кроме этого, девушка рекомендует расправить плечи и становиться перед камерой вполоборота.

"Фото на стуле всегда лучше получается, если девушка "раскрывается", вытягивает ногу или две, расправляет плечи, чтобы визуально удлинить тело. К тому же, легкий поворот в бок сделает силуэт стройнее", – утверждает Бонни Родригез.

Посмотрите в нашей галереи, как правильно позировать на фото:

Популярная Instagram-блогер Бонни Родригез
Фото: Bonnierzm | instagram
Популярная Instagram-блогер Бонни Родригез
Фото: Bonnierzm | instagram
Популярная Instagram-блогер Бонни Родригез
Фото: Bonnierzm | instagram
Популярная Instagram-блогер Бонни Родригез
Фото: Bonnierzm | instagram
Популярная Instagram-блогер Бонни Родригез
Фото: Bonnierzm | instagram
Популярная Instagram-блогер Бонни Родригез
Фото: Bonnierzm | instagram
Популярная Instagram-блогер Бонни Родригез
Фото: Bonnierzm | instagram
Популярная Instagram-блогер Бонни Родригез
Фото: Bonnierzm | instagram
Популярная Instagram-блогер Бонни Родригез
Фото: Bonnierzm | instagram
Популярная Instagram-блогер Бонни Родригез
Фото: Bonnierzm | instagram
Популярная Instagram-блогер Бонни Родригез
Фото: Bonnierzm | instagram
Популярная Instagram-блогер Бонни Родригез
Фото: Bonnierzm | instagram
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Напомним, ранее фотограф рассказал, как получить эффектный снимок благодаря специальным приемам. Кроме этого, ученые раскрыли секрет, как всегда "получаться красивым" на фото.

Подробнее о том, как хорошо выглядеть на фото, смотрите в видео:

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Источники: Сегодня , Bonnierzm | instagram
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