Девушка с фигурой plus-size показала самые лучшие позы для красивых фото
Самое главное – избегать зажатых и закрытых поз, утверждает Бонни Родригез
Популярная Instagram-блогер Бонни Родригез из города Майями (штат Флорида, США) делится с подписчиками советами, как правильно позировать, чтобы выглядеть на фотографиях стройнее и моложе. На ее страничку уже подписались 743 тысячи юзеров и их количество постоянно растет.
По словам блогера, самое главное – избегать зажатых и закрытых поз ("это делает девушку похожей на колобка"), а также не складывать руки впереди себя.
"Вы больше не в пятом классе перед скучным школьным фотографом. Добавляйте немного движения, поправьте волосы или шляпу. Дайте свободу рукам!" – советует Родригез.
Кроме этого, девушка рекомендует расправить плечи и становиться перед камерой вполоборота.
"Фото на стуле всегда лучше получается, если девушка "раскрывается", вытягивает ногу или две, расправляет плечи, чтобы визуально удлинить тело. К тому же, легкий поворот в бок сделает силуэт стройнее", – утверждает Бонни Родригез.
Посмотрите в нашей галереи, как правильно позировать на фото:
Напомним, ранее фотограф рассказал, как получить эффектный снимок благодаря специальным приемам. Кроме этого, ученые раскрыли секрет, как всегда "получаться красивым" на фото.
Подробнее о том, как хорошо выглядеть на фото, смотрите в видео:
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