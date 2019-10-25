Девушка сделала снимок возле фонтана и удивилась, когда рассмотрела фон
Фотосессия канадской туристки закончилась весьма неожиданно
Канадская туристка из Квебека Алисия Савард-Уелье во время путешествия столицу Италии решила сделать на память несколько снимков возле популярной достопримечательности города – фонтана Треви. Однако фотосессия девушки закончилась весьма неожиданно. Об этом пишет Fox News.
Смотрите видео: позирующую для фото туристку смыло огромной волной
Возле фонтана Треви было всего несколько людей, поэтому Алисия решила использовать свой шанс и сделать пару красивых снимков. То, что происходило позади нее в момент съемки, туристка увидела уже в Канаде: на фоне всех снимков парень делает предложение своей возлюбленной.
Савард-Уелье поделилась этими фотографиями и теперь пытается разыскать пару.
Напомним, фотосессия туристов на популярном у клифф-джамперов месте Слезе Дьявола (Бали) едва не окончилась трагически. На позирующую девушку обрушилась огромная волна. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали о женщине из американского штата Вирджиния, которая во время отпуска в Таиланде отправилась на экскурсию на ферму, где на нее сел слон.
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