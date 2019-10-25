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Девушка сделала снимок возле фонтана и удивилась, когда рассмотрела фон

Фотосессия канадской туристки закончилась весьма неожиданно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:06
Алисия Савард-Уелье
Алисия Савард-Уелье
Фото: FOX NEWS

Канадская туристка из Квебека Алисия Савард-Уелье во время путешествия столицу Италии решила сделать на память несколько снимков возле популярной достопримечательности города – фонтана Треви. Однако фотосессия девушки закончилась весьма неожиданно. Об этом пишет Fox News.

Смотрите видео: позирующую для фото туристку смыло огромной волной

Возле фонтана Треви было всего несколько людей, поэтому Алисия решила использовать свой шанс и сделать пару красивых снимков. То, что происходило позади нее в момент съемки, туристка увидела уже в Канаде: на фоне всех снимков парень делает предложение своей возлюбленной.

Алисия Савард-Уелье
Алисия Савард-Уелье
Фото: FOX NEWS

Савард-Уелье поделилась этими фотографиями и теперь пытается разыскать пару.

Напомним, фотосессия туристов на популярном у клифф-джамперов месте Слезе Дьявола (Бали) едва не окончилась трагически. На позирующую девушку обрушилась огромная волна. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали о женщине из американского штата Вирджиния, которая во время отпуска в Таиланде отправилась на экскурсию на ферму, где на нее сел слон.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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