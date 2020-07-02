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Девушка узнала о главной ошибке в резюме: из-за этого она сидела без работы полгода

Сегодня, 12:17

Пользовательница Reddit поделилась с читателями очень поучительной историей

На портале Reddit пользовательница под ником Merwie рассказала о курьезном случае, который произошел с ней во время поиска работы. Дело в том, что девушка сделала ошибку в своем резюме – это чуть ли не стоило ей работы.

По словам Merwie, после того как 50 компаний, куда она отправила свою анкету за последние полгода, не откликнулись, она потеряла веру в себя.

"Несмотря на то, что у меня было довольно хорошее резюме (в течение некоторого времени я работала неполный рабочий день по своей специальности), мне не очень-то везло. Задавалась вопросом: почему так", – написала девушка.

Девушка из-за ошибки в резюме полгода сидела без работы
Девушка из-за ошибки в резюме полгода сидела без работы
Фото: Pixabay

Как выяснилось, причиной провалов Merwie была элементарная ошибка в резюме.
В конце июня один из рекрутеров написал ей письмо. "Здравствуйте, я хотел бы пригласить вас на собеседование, но вы написали неправильный номер телефона в вашем резюме. Он не работает", – указывалось в сообщении.

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Девушка еще раз проверила свою анкету и заметила, что одна цифра в номере ее телефона действительно была записана неправильно. "Неудивительно, что мне никто не звонил", – резюмировала Merwie.

Пользователи Сети в комментариях поддержали девушку и посоветовали ей в будущем более тщательно подходить к проверке всех данных.

Напомним, как правильно составлять резюме для работы, чтобы его прочитали.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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