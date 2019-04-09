Девушка в белом платье сорвала свадьбу бывшего жениха: видео

Курьезный инцидент произошел в одном из городов Китая

Бывшая девушка жениха устроила скандал на его свадьбе Фото: Depositphotos

Девушка из Китая сорвала свадьбу своего бывшего возлюбленного с другой женщиной. На видео показано, как она, одета в белое платье, стоит на коленях перед женихом и говорит ему "это была моя вина". В это время настоящая невеста в шоке наблюдает за происходящим.

Как сообщает издание Star Video, жених расстался со своей бывшей из-за разных взглядов на личную жизнь. Он очень удивился, когда на церемонии бракосочетания неожиданно появилась его бывшая возлюбленная, одета в тщательно продуманное белое платье и фату. Девушка публично начала просила у него прощение и умоляла дать ей еще один шанс, пока тот пытался успокоить свою ошеломленную невесту, держа ее за руку. Несмотря на это, женщина отпихнула его и ушла со сцены.

Напомним, девушка неожиданно отказалась от свадьбы и сбежала: появилось видео. Кроме этого, мы писали, что 27-летний парень женился на любимой за два дня до смерти.

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