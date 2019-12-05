Девушки из "Мисс Вселенная" ошарашили сеть снимками без косметики

В фотосъемке поучаствовали представительницы Польши, Грузии, Израиля и других стран

Участницы "Мисс Вселенная 2019" показали себя без косметики Фото: Miss Universe

8 декабря 90 победительниц национальных конкурсов красоты со всего мира будут соревноваться за звание "Мисс Вселенная 2019". Конкурс пройдет в американском городе Атланта, штат Джорджия. Однако перед этим 13 претенденток решились показать свою внешность без макияжа. Их снимки опубликованы на сайте издания The Insider.

Участницы "Мисс Вселенная 2019" Фото: Miss Universe Участницы "Мисс Вселенная 2019" Фото: Miss Universe Участницы "Мисс Вселенная 2019" Фото: Miss Universe Участницы "Мисс Вселенная 2019" Фото: Miss Universe Участницы "Мисс Вселенная 2019" Фото: Miss Universe Участницы "Мисс Вселенная 2019" Фото: Miss Universe Участницы "Мисс Вселенная 2019" Фото: Miss Universe Участницы "Мисс Вселенная 2019" Фото: Miss Universe 1/8

В фотосъемке поучаствовали участницы из Польши, Грузии, Израиля, Ямайки, Монголии, Сент-Люсии, Южно-Африканской республики, Ирландии, Мальты, острова Гуам, Багамских островов, Гаити, Чили.

"Ой, лучше бы я этого не видел", "Смело, но зря", "Это они так хайп поднимают?", "Я вам так скажу: там и с косметикой такое, на любителя", "Почему вы так? Красивые девушки", "Нормально, сойдет", – пишут комментаторы в Twitter.

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К слову, Украину в конкурсе представит 26-летняя Анастасия Суббота – победительница конкурса красоты "Мисс Украина-Вселенная 2019". Ранее девушка попала в скандал из-за отказа в американской визе. Похожие проблемы были и у россиянки: обладательница титула "Мисс Россия-2019" Алина Санько не успела вовремя получить американскую визу и подготовиться к участию.

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