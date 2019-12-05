Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Девушки из "Мисс Вселенная" ошарашили сеть снимками без косметики

В фотосъемке поучаствовали представительницы Польши, Грузии, Израиля и других стран

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:29
Участницы "Мисс Вселенная 2019" показали себя без косметики
Участницы "Мисс Вселенная 2019" показали себя без косметики
Фото: Miss Universe

8 декабря 90 победительниц национальных конкурсов красоты со всего мира будут соревноваться за звание "Мисс Вселенная 2019". Конкурс пройдет в американском городе Атланта, штат Джорджия. Однако перед этим 13 претенденток решились показать свою внешность без макияжа. Их снимки опубликованы на сайте издания The Insider.

Участницы "Мисс Вселенная 2019"
Фото: Miss Universe
Участницы "Мисс Вселенная 2019"
Фото: Miss Universe
Участницы "Мисс Вселенная 2019"
Фото: Miss Universe
Участницы "Мисс Вселенная 2019"
Фото: Miss Universe
Участницы "Мисс Вселенная 2019"
Фото: Miss Universe
Участницы "Мисс Вселенная 2019"
Фото: Miss Universe
Участницы "Мисс Вселенная 2019"
Фото: Miss Universe
Участницы "Мисс Вселенная 2019"
Фото: Miss Universe
1/8

В фотосъемке поучаствовали участницы из Польши, Грузии, Израиля, Ямайки, Монголии, Сент-Люсии, Южно-Африканской республики, Ирландии, Мальты, острова Гуам, Багамских островов, Гаити, Чили.

"Ой, лучше бы я этого не видел", "Смело, но зря", "Это они так хайп поднимают?", "Я вам так скажу: там и с косметикой такое, на любителя", "Почему вы так? Красивые девушки", "Нормально, сойдет", – пишут комментаторы в Twitter.

Смотрите полное интервью с "Мисс Украина 2019" Маргаритой Пашой и "Мисс Интернешнл 2019" Мариной Киосе:

К слову, Украину в конкурсе представит 26-летняя Анастасия Суббота – победительница конкурса красоты "Мисс Украина-Вселенная 2019". Ранее девушка попала в скандал из-за отказа в американской визе. Похожие проблемы были и у россиянки: обладательница титула "Мисс Россия-2019" Алина Санько не успела вовремя получить американскую визу и подготовиться к участию.

Также посмотрите, как выглядят все победительницы "Мисс Украина" за 28 лет конкурса.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Меня привезли в рабство": "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота о жизни в Китае, замужестве и необычном хобби Платье весом в 28 килограммов: Анастасия Суббота показала костюм для «Мисс Вселенная» Участие Украины в "Мисс Вселенная 2019": Посольство США приняло решение по Анастасии Субботе Участие Украины в «Мисс Вселенная 2019» под угрозой: эксклюзивные подробности
фото видео внешность Мисс Вселенна
Реклама

Новости партнеров

Неожиданный поворот в скандале Шаляпина и Цымбалюк
Неожиданный поворот в скандале Шаляпина и Цымбалюк
Оформление окна на кухне: интересные идеи (21 фото)
Оформление окна на кухне: интересные идеи (21 фото)
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Каменських прийшла без білизни на церемонію M1 Music Awards-2019
Каменських прийшла без білизни на церемонію M1 Music Awards-2019
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 15:13Fun

Сын миллионера 21 год живет на улице с протянутой рукой: фото

Вчера, 12:14Fun

4 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

Вчера, 11:00Food

Традиционные салаты на Новый год: ТОП-5 рецептов

Вчера, 09:05Техно

Брат наркобарона Пабло Эскобара представил "неубиваемый" смартфон: фото

3 декабряFun

"Это последняя купюра. Люблю тебя, папа": надпись на банкноте растрогала сеть

3 декабряEvents

Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых богатых знаков зодиака

3 декабряШоу-бизнес

"Другой человек": Влад Яма с необычной прической показал, как выглядел 16 лет назад

3 декабряТехно

MIUI 11 стала доступна для старых смартфонов Xiaomi

3 декабряШоу-бизнес

После жестокого избиения экс-невеста Кличко показала совместное фото с бойфрендом-садистом

3 декабряТехно

Найден способ получить лицензию Windows 10 бесплатно

2 декабряEvents

Гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака: как можно решить проблему

2 декабряFun

Сын случайно отправил матери свои интимные фото

2 декабряFun

Похудевшая на 32 килограмма женщина рассказала, как сбросила вес: фото

2 декабряFood

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

2 декабряWellness

Как вылечить ангину у взрослого: лучшие таблетки и народные средства

2 декабряТехно

Эксперты определили смартфоны с лучшей фотокамерой в 2019 году

Новости партнеров

Маленькая ванная комната: в чем преимущество небольшой площади
Маленькая ванная комната: в чем преимущество небольшой площади
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Знаменитый торт
Знаменитый торт "Проще простого" на сковороде
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
«Я счастлива!»: муза Петросяна впервые ответила сплетникам
«Я счастлива!»: муза Петросяна впервые ответила сплетникам
Горячая украинская фитнес-модель Юлия Мишура
Горячая украинская фитнес-модель Юлия Мишура
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Простой способ
Простой способ "перезагрузки" печени