Девушки попали на два года в тюрьму из-за "развратных" фото в Instagram

Блогерш обвинили в том, что они нарушили "ценности и принципы Египта"

20-летнюю студентку-блогершу из Каира (Египет) Ханину Хоссам и ее подругу Маваду Аль-Адхамия обвинили в публикации "развратных" фото и видео в соцсетях и приговорили к двум годам тюрьмы. Еще трех девушек признали сообщницами и также наказали за "пропаганду безнравственности и торговлю людьми". Об этом сообщает Reuters.

Блогерш обвинили в том, что они нарушили "ценности и принципы Египта – консервативной мусульманской страны" и якобы поощряли других девушек встречаться с мужчинами через видеоприложения и получали за это оплату. Каждую из них оштрафовали на 19 тысяч долларов.

Адвокат Аль-Адхама Ахмед эль-Бахкери подтвердил, что соответствующее решение суда действительно существует, и заявил, что они будут обжаловать приговор.

К слову, в Каире в прошлом месяце арестовали известную египетскую танцовщицу Саму Эль-Масри на три года за подстрекательство к разврату и безнравственность.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как девушка с невероятно длинным языком заработала 100 тысяч долларов.

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