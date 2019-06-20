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Дикий кабан ворвался в метро и атаковал женщину

49-летнюю пострадавшую пассажирку немедленно госпитализировали, говорят в полиции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:04
Дикий кабан на станции метро укусил пассажирку
Дикий кабан на станции метро укусил пассажирку
Фото: Pixabay

В среду, 19 июня, в метро Гонконга произошел курьезный инцидент: на станцию ворвался дикий кабан и укусил 49-летнюю пассажирку подземки. Как сообщает информационный портал South China Morning Post, полицейские и сотрудники, отвечающие за безопасность метрополитена, загнали животное в угол и установили железные переносные ограждения, чтобы оно не вырвалось. А пострадавшую пассажирку немедленно госпитализировали.

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На место происшествия прибыли представители Министерства сельского хозяйства, рыболовства и заповедников Гонконга. Они выстрелили в кабана дротиком с транквилизатором, посадили его в клетку и увезли. Отмечается, что животное поранило ноги, пока пыталось сбежать.

Напомним, ранее мы писали, как дикий кабан устроил переполох в больнице и укусил уборщицу. Инцидент произошел в городе Нанкин в провинции Цзянсу. Кабан ворвался внутрь больницы и начал хаотично бегать по палатам и коридорам. Кроме этого, "Сегодня" сообщали, как дикий кабан ворвался в помещение одного из ресторанов, расположенных в северном пригороде Сеула.

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