Дикий пес притворился мертвым, чтобы спастись от львов: невероятное видео

Курьезный инцидент произошел в одном из национальных парков Ботсваны

50-летний инженер Клаус Бемер в одном из национальных парков Ботсваны снял на видео гиеновидную собаку, которая сумела сбежать от львов, притворившись мертвой. Ролик появился на YouTube-канале Kruger Sightings.

Клаус Бемер утверждает, что снял ролик во время сафари, на которое он поехал вместе со своей дочерью. Мужчина отправился на экскурсию, чтобы увидеть охоту гиеновидных собак – его любимых животных. По дороге гид неожиданно свернул к прайду львов, и таким образом туристы увидели, как эти хищники поедают добычу. В какой-то момент к прайду приблизились несколько гиеновидных собак, гнавших вперед импалу.

Один из львов накинулся на бежавшую впереди гиеновидную собаку, другие – успели ускользнуть. Несколько секунд туристы ничего не могли разглядеть и слышали лишь звуки животных. Затем им удалось увидеть лежащую неподвижно собаку. Когда львы перестали обращать на нее внимание, она вскочила и убежала.

Соответствующее видео было опубликовано во вторник, 28 июля. За несколько дней ролик посмотрели 162 тысячи пользователей YouTube, многие из них оставили комментарии.

Напомним, ранее американец Брайан Аэри, который успел побывать в южноафриканском национальном парке Крюгера незадолго до введения в ЮАР карантинных мер, снял захватывающие кадры борьбы львов за власть в прайде.

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