Дикий тигр испортил деревенскую свадьбу: видео

Вчера, 08:30

За кадром слышны испуганные крики присутствующих на празднике


Жителям индийской деревни Масулхапа, расположенной на границе штатов Мадхья-Прадеш и Махараштра, пришлось спасаться от тигра на крыше, сообщает UPI.

Хищник появился, когда в деревне праздновали свадьбу. Гости в панике скрылись на крыше дома и оттуда наблюдали, как тигр бродит по двору среди столов с посудой. Через некоторое время он ушел в лес.

Один из гостей снял животное на видео. За кадром слышны испуганные крики. Кто-то молится, кто-то просит проверить дверь на лестницу, по которой зверь может забраться к ним.

Представители лесных ведомств Мадхья-Прадешаа и Махараштры утверждают, что следили за тигром с тех пор, как его заметили в соседних населенных пунктах. Они приписывают именно этому хищнику недавнее нападение на женщину с козой. Женщине удалось спастись, но коза погибла.

По мнению специалистов, тигр проиграл борьбу за территорию молодому сородичу. После этого ему пришлось перебраться в густонаселенные места.

В ноябре сообщалось, что в китайском городе Линьфэнь, провинция Шаньси, тигр вырвался из клетки и напал на посетителей цирка.

Напомним, ранее в Индии из-за тигра погибла стая из 12 обезьян. Причиной смерти каждой из них стал сердечный приступ. Местные ветеринары считают, что он был вызван тигриным рыком.
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