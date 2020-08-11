Длиной в 122 метра: таинственный корабль нашли у берегов Антарктиды (фото, видео)

Что это за судно, пока не удалось выяснить

У берегов Антарктиды якобы обнаружен полностью замерзший корабль, длина которого составляет 122 метра. Что это за судно, пока не удалось выяснить. Соответствующий снимок появился на странице одного из пользователей ресурса Google Earth. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Как утверждает интернет-пользователь MrMBB333, он случайно нашел на картах огромную массу льда, напоминающую круизный лайнер. "Его характерные черты и симметричные элементы не могут быть случайными", – считает парень.

Пользователь Google Earth утверждает, что нашел корабль у берегов Антарктиды Фото: YouTube | MrMBBB333 Пользователь Google Earth утверждает, что нашел корабль у берегов Антарктиды Фото: YouTube | MrMBBB333 Пользователь Google Earth утверждает, что нашел корабль у берегов Антарктиды Фото: YouTube | MrMBBB333 Пользователь Google Earth утверждает, что нашел корабль у берегов Антарктиды Фото: YouTube | MrMBBB333 Пользователь Google Earth утверждает, что нашел корабль у берегов Антарктиды Фото: YouTube | MrMBBB333 1/5

Пользователи Сети сразу же начали строить различные версии. Одни считают, что судно имеет отношение к секретной базе нацистов, другие предположили, что корабль построен для элиты на случай апокалипсиса.

Вполне возможно, что эта "находка" является результатом парейдолии – эффекта, который заставляет мозг видеть формы, структуры и узоры там, где их нет.

Напомним, ранее на глубине более пяти километров найден военный корабль USS Hornet. Специалисты также обнаружили множество самолетов, которые были на палубе в момент аварии.

Смотрите видео: таинственный корабль найден на дне океана в Австралии

Кроме этого, мы рассказывали, как в Карибском море обнаружили затонувший испанский корабль, на борту которого находился груз золота, серебра и драгоценных камней.

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