Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Длиной в 122 метра: таинственный корабль нашли у берегов Антарктиды (фото, видео)

Сегодня, 11:51

Что это за судно, пока не удалось выяснить

У берегов Антарктиды якобы обнаружен полностью замерзший корабль, длина которого составляет 122 метра. Что это за судно, пока не удалось выяснить. Соответствующий снимок появился на странице одного из пользователей ресурса Google Earth. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Как утверждает интернет-пользователь MrMBB333, он случайно нашел на картах огромную массу льда, напоминающую круизный лайнер. "Его характерные черты и симметричные элементы не могут быть случайными", – считает парень.

Пользователь Google Earth утверждает, что нашел корабль у берегов Антарктиды
Фото: YouTube | MrMBBB333
Пользователь Google Earth утверждает, что нашел корабль у берегов Антарктиды
Фото: YouTube | MrMBBB333
Пользователь Google Earth утверждает, что нашел корабль у берегов Антарктиды
Фото: YouTube | MrMBBB333
Пользователь Google Earth утверждает, что нашел корабль у берегов Антарктиды
Фото: YouTube | MrMBBB333
Пользователь Google Earth утверждает, что нашел корабль у берегов Антарктиды
Фото: YouTube | MrMBBB333
1/5

Пользователи Сети сразу же начали строить различные версии. Одни считают, что судно имеет отношение к секретной базе нацистов, другие предположили, что корабль построен для элиты на случай апокалипсиса.

Вполне возможно, что эта "находка" является результатом парейдолии – эффекта, который заставляет мозг видеть формы, структуры и узоры там, где их нет.

Читайте также:
На фото впервые показали "корабль-призрак" из прошлого века

Напомним, ранее на глубине более пяти километров найден военный корабль USS Hornet. Специалисты также обнаружили множество самолетов, которые были на палубе в момент аварии.

Смотрите видео: таинственный корабль найден на дне океана в Австралии

Кроме этого, мы рассказывали, как в Карибском море обнаружили затонувший испанский корабль, на борту которого находился груз золота, серебра и драгоценных камней.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Мужчина провалился под землю в 177-летнем доме и не поверил своим глазам: фото Уникальная находка: возле Стоунхенджа ученые обнаружили подземные ходы, фото Разгадана неожиданная тайна Великой Китайской стены: фото и видео "Деревню-призрак" XII века поднимут со дна озера: невероятные фото
фото видео корабль Антарктида находки
Реклама

Новости партнеров

Певец Игорь Николаев разгневал фанов новым снимком
Певец Игорь Николаев разгневал фанов новым снимком
Оскароносна акторка з «Віднесених вітром» померла у віці 104 роки
Оскароносна акторка з «Віднесених вітром» померла у віці 104 роки
Самый модный летний оттенок волос для брюнеток
Самый модный летний оттенок волос для брюнеток
Заготовка на зиму. Как мариновать огурцы по классическому рецепту
Заготовка на зиму. Как мариновать огурцы по классическому рецепту

Популярные статьи

Сегодня, 11:20Food

Сливовый пирог по рецепту из газеты The New York Times

Сегодня, 10:32Шоу-бизнес

Победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова показала фото с девичника

Сегодня, 10:31Fun

Пес помог котенку перейти через дорогу и попал на видео

Сегодня, 09:00Шоу-бизнес

Дочь Оззи Осборна стала неузнаваемой после похудения на 39 кг: фото до и после

Вчера, 15:00Шоу-бизнес

Танці з зірками-2020: все звездные участники шоу

Вчера, 13:46Шоу-бизнес

Внучки Елизаветы II показали себя без макияжа: редкое фото

Вчера, 13:07Events

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

Вчера, 11:30Food

Маковый Спас-2020: что святят на Маковея

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Как дочь королевы Елизаветы II планирует отметить свое 70-летие: появились подробности

Вчера, 08:15Fun

Коровы неожиданно ворвались в прямой эфир прогноза погоды: курьезное видео

Вчера, 05:21Психология

Гороскоп на сегодня 10 августа: Весам нужно быть доброжелательными, а Скорпионы почувствуют себя супергероями

9 августаШоу-бизнес

"Папа, я тебя люблю": Виктор Павлик показал видео, снятое в последние дни жизни своего сына

9 августаFun

9 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

8 августаШоу-бизнес

В Сети появились архивные фото Виктора Павлика с младшим сыном Павлом

8 августаTravel

Отпуск в Египте после карантина: как теперь выглядит отдых по системе all inclusive

8 августаШоу-бизнес

В семье Каменских и Потапа долгожданное пополнение: видео

Новости партнеров

Запеканка из капусты: рецепт от шеф-повара пошагово
Запеканка из капусты: рецепт от шеф-повара пошагово
Составлен топ худших семьянинов по знаку Зодиака
Составлен топ худших семьянинов по знаку Зодиака
Роскошная модель, с которой наслаждается карантином Алвес. Фото
Роскошная модель, с которой наслаждается карантином Алвес. Фото
Как распознать низкий гемоглобин и что делать?
Как распознать низкий гемоглобин и что делать?
Каким знакам Зодиака в августе грозят денежные проблемы
Каким знакам Зодиака в августе грозят денежные проблемы
Сын Бекхэма сыграет громкую еврейскую свадьбу
Сын Бекхэма сыграет громкую еврейскую свадьбу
Оля Полякова травмировалась во время выступления
Оля Полякова травмировалась во время выступления
Продаст любая бабулька: названа ягода, очищающая печень
Продаст любая бабулька: названа ягода, очищающая печень

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять