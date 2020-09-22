Для любителей выпить: за 100 тысяч долларов продают квартиру "из пивных банок" (фото)

Площадь квартиры – 76 квадратных метров

Квартиру "из пивных банок" продают за 100 тысяч долларов в американском городе Лейк-Ворт, штат Флорида. Стены и потолок в апартаментах полностью покрыты банками чешского пива. Об этом сообщает телеканал 25 News KXXV.

Площадь квартиры – 76 квадратных метров. Там есть две ванные комнаты и две спальни. Она располагается на втором этаже кондоминиума. При условии, что новый владелец квартиры не будет делать ремонт, пивоваренная компания Anheuser-Busch обязуется регулярно пополнять хозяину запасы светлого пива.

"Фотографии не передают вам всего размаха", – рассказывает риелтор Джесси Кирни из компании Kearney & Associates Realty, которая базируется в Веллингтоне. По его словам, тысячи банок пива на каждой стене и потолке – это результат 16-летнего употребления алкоголя одним человеком, бывшим владельцем квартиры.

Квартира "из пивных банок" в США Фото: Anheuser-Busch Квартира "из пивных банок" в США Фото: Anheuser-Busch Квартира "из пивных банок" в США Фото: Anheuser-Busch Квартира "из пивных банок" в США Фото: Anheuser-Busch Квартира "из пивных банок" в США Фото: Anheuser-Busch Квартира "из пивных банок" в США Фото: Anheuser-Busch Квартира "из пивных банок" в США Фото: Anheuser-Busch 1/7

О том, насколько часто потенциальные покупатели интересуются этой квартирой, пока неизвестно.

Напомним, в британском графстве Нортумберленд пивоварня Alnwick Brewery Company начала бесплатно раздавать пиво всем желающим.

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