Для любителей выпить: за 100 тысяч долларов продают квартиру "из пивных банок" (фото)
Площадь квартиры – 76 квадратных метров
Квартиру "из пивных банок" продают за 100 тысяч долларов в американском городе Лейк-Ворт, штат Флорида. Стены и потолок в апартаментах полностью покрыты банками чешского пива. Об этом сообщает телеканал 25 News KXXV.
Площадь квартиры – 76 квадратных метров. Там есть две ванные комнаты и две спальни. Она располагается на втором этаже кондоминиума. При условии, что новый владелец квартиры не будет делать ремонт, пивоваренная компания Anheuser-Busch обязуется регулярно пополнять хозяину запасы светлого пива.
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"Фотографии не передают вам всего размаха", – рассказывает риелтор Джесси Кирни из компании Kearney & Associates Realty, которая базируется в Веллингтоне. По его словам, тысячи банок пива на каждой стене и потолке – это результат 16-летнего употребления алкоголя одним человеком, бывшим владельцем квартиры.
О том, насколько часто потенциальные покупатели интересуются этой квартирой, пока неизвестно.
Напомним, в британском графстве Нортумберленд пивоварня Alnwick Brewery Company начала бесплатно раздавать пиво всем желающим.
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