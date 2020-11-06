Для одиноких мужчин изобрели женскую роборуку. Она потеет и пахнет шампунем (видео)

Новое изобретение максимально приближено к человеческой ладони

Японские инженеры из университета в городе Гифу изобрели роборуку для одиноких мужчин – Osampo Kanojo ("Моя девушка на прогулке"). Когда к устройству подносишь пальцы, оно хватается за них. При длительном контакте механическая рука потеет и пахнет женским шампунем. Об этом сообщает издание NY Pilot.

Фото: NY Pilot

Ученые отмечают, что новинка максимально приближена к человеческой ладони. Механизм крепится чуть ниже локтя, чтобы человек мог отпустить его в любой момент и не уронить.

Главная идея этого изобретения заключается в том, чтобы люди чувствовали себя менее одинокими (особенно в период пандемии COVID-19) и больше времени проводили на свежем воздухе.

"Многие из нас чувствуют себя некомфортно во время прогулок, а приятное рукопожатие может поднять настроение и мотивировать", – утверждают разработчики.

Также ученые планируют выпустят и мужскую версию устройства, пахнущую мужским одеколоном или моторным маслом.

Напомним, ранее ученые создали прозрачную маску против коронавируса.

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Кроме этого, в Таиланде создали роботов, чтобы больные коронавирусом не заражали врачей.

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