Для падающих в погоне за едой ежей поставили лестницу из кирпичей: видео

Как показали записи с камеры наблюдения, животным понравилась эта идея

Жительница Эдинбурга Агата Майчер установила в своем саду небольшую кормушку, чтобы подкармливать ежей, которые часто появляются возле ее дома. Однажды на записи с камеры наблюдения шотландка увидела, что животные в погоне за едой падают с лестницы. Женщина решила помочь им и поставила дополнительные ступени из кирпичей.

38-летняя Агата вместе со своим 37-летним бойфрендом взяли половинки кирпичей и сделали из них дополнительные ступени, чтобы на них могли вскарабкаться ежики. Как показали записи с камеры наблюдения, гости успешно освоили усовершенствованную лестницу. Теперь для них нет никаких преград.

По словам Майчер, она тратит около 45 минут каждый вечер, ухаживая за ежами: очищает их миски и следя за тем, чтобы у них был запас еды и воды. Шотландке так понравилось наблюдать за этими животными, что она даже купила новую камеру для наблюдения. "Я буду делать все возможное, чтобы помочь им", – утверждает Агата в комментарии для таблоида The Daily Mail.

Напомним, ранее в немецком городе Эрфурт спасли двух ежей в состоянии алкогольного опьянения. Животные обнаружили перевернутую бутылку с яичным ликером и вылакали вылившееся содержимое.

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