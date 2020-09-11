Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Для падающих в погоне за едой ежей поставили лестницу из кирпичей: видео

11 сентября, 10:40

Как показали записи с камеры наблюдения, животным понравилась эта идея

Жительница Эдинбурга Агата Майчер установила в своем саду небольшую кормушку, чтобы подкармливать ежей, которые часто появляются возле ее дома. Однажды на записи с камеры наблюдения шотландка увидела, что животные в погоне за едой падают с лестницы. Женщина решила помочь им и поставила дополнительные ступени из кирпичей.

38-летняя Агата вместе со своим 37-летним бойфрендом взяли половинки кирпичей и сделали из них дополнительные ступени, чтобы на них могли вскарабкаться ежики. Как показали записи с камеры наблюдения, гости успешно освоили усовершенствованную лестницу. Теперь для них нет никаких преград.

По словам Майчер, она тратит около 45 минут каждый вечер, ухаживая за ежами: очищает их миски и следя за тем, чтобы у них был запас еды и воды. Шотландке так понравилось наблюдать за этими животными, что она даже купила новую камеру для наблюдения. "Я буду делать все возможное, чтобы помочь им", – утверждает Агата в комментарии для таблоида The Daily Mail.

Читайте также:
Застрявший в "круассане" ежик стал хитом сети: опубликовано видео

Напомним, ранее в немецком городе Эрфурт спасли двух ежей в состоянии алкогольного опьянения. Животные обнаружили перевернутую бутылку с яичным ликером и вылакали вылившееся содержимое.

Смотрите видео: в Токио открыли кафе, где гости могут почесать ежиков

Кроме этого, мы рассказывали, как еж в подушке гостиничного номера испортил отдых туристам.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Шовковский помыл своего ежика зубной щеткой. И тут же попал под критику "Это фотошоп?": Шовковский пополнил свой домашний зоопарк ежиком поразительного цвета В Киеве копы спасли ежика, который пытался перебежать восемь полос дороги (видео) Киевлянин устроил приют для ежей в собственной квартире: видео
видео Великобритания ежик лестница
Реклама

Новости партнеров

"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Племянница Ротару, которая покорила хоккеиста сборной Украины
Племянница Ротару, которая покорила хоккеиста сборной Украины

Популярные статьи

Вчера, 14:17Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за несколько месяцев опубликовала фото в Instagram

Вчера, 05:28Психология

Гороскоп на сегодня 13 сентября: Водолею нужно принять важное решение, а Рыбам – начать развиваться

Вчера, 05:05Events

13 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

12 сентябряFood

Как испечь быстрый сливовый пирог с бананами

12 сентябряТехно

Главный соперник Tesla дебютирует спустя 10 лет разработки: фото

12 сентябряFood

Простой лайфхак, который поможет вам раскрыть аромат специй

12 сентябряСмотрите на OLL.TV

5 сильных украинских фильмов, которые стоит посмотреть

12 сентябряFun

Львы-сплетники и стеснительный медведь: показали самые смешные фото дикой природы

12 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 12 сентября: Овну нужно исключить чрезмерные нагрузки, а Тельцам – упорно работать

12 сентябряEvents

12 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

11 сентябряПсихология

Украинка организовала фотопроект для женщин и доказала – красота бывает разной

11 сентябряСтиль

Иванка Трамп показала стильный look в синем платье и маске с принтом

11 сентябряFun

Фото дня. Пенсионер нашел в гараже "кувшин императора" стоимостью 714 тысяч гривен

11 сентябряШоу-бизнес

Наталья Могилевская показала, где проводит отпуск во время пандемии коронавируса

11 сентябряШоу-бизнес

Alyosha показала милое фото с прогулки с новорожденной дочкой

11 сентябряEvents

Усекновение главы Иоанна Предтечи 2020: поздравления в картинках и стихах

Новости партнеров

Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Ратаковски без стеснения показала, чем ее наградила природа
Ратаковски без стеснения показала, чем ее наградила природа
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Звезда "Евровидения" Кончита Вурст показала свою новую внешность
Звезда "Евровидения" Кончита Вурст показала свою новую внешность
Як виглядає підросла дочка Володимира Кличко і Хайден Панеттьєрі
Як виглядає підросла дочка Володимира Кличко і Хайден Панеттьєрі
Фитнес-модель Лекси Кай распахнула платье и заворожила объемами
Фитнес-модель Лекси Кай распахнула платье и заворожила объемами
Фото свадьбы Макаревича слили в сеть, невеста на 30 лет моложе
Фото свадьбы Макаревича слили в сеть, невеста на 30 лет моложе
Орбакайте сверкнула невероятной красотой на отдыхе с дочерью
Орбакайте сверкнула невероятной красотой на отдыхе с дочерью

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять