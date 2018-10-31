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Для тех, кто вечно мерзнет: в Англии придумали шапочки для носа

Девушка-дизайнер устала мерзнуть на автобусной остановке и изобрела необычный аксессуар

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:40

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

В холодную пору года нос, как правило, мерзнет больше всего. Для британского дизайнера Салли Стив Джонс это стало настоящей проблемой, потому что раньше она проводила много времени на остановках, ожидая автобус. Тогда же, в 2009 году, у нее появилась идея для стартапа, который стал настоящим модным хитом этого сезона.

Во-первых, шапочка для носа – это красиво, во-вторых – тепло, но удобно ли? На сайте компании одежды для носа продают вязаные, тканевые и меховые аксессуары. Цена вопроса около 8 футов стерлингов за одну, или примерно 300 гривен. Салли считает, что за такими шапочками будущее.

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Но покупают ли эти носогрейки и помогают ли они? Сайты одежды для носа на данный момент есть в Австралии и других странах мира. Их ассортимент пополняется, а значит, продажи идут. Поэтому не удивляйтесь, если увидите на остановке человека, на нос которого надета шапочка. А лучше закажите бабушке этот модный аксессуар. Она вам сделает бесплатно, еще и носки к нему свяжет.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему нужно носить головной убор зимой и какую модель шапки выбрать.

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Источник: "Сегодня"
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